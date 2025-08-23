Мандрівниця olha_tarycheva у тіктоці розповіла про три такі приховані перлини, які вражають красою та історією. Про ці нагоди здобути унікальний досвід далеко від туристичних натовпів розповість і 24 Канал.

Дивіться також Це неймовірної краси озеро – за 2 години від Відня, але слід дуже поспішати, щоб побачити його

Магія Італії: які дивовижні місця відкриють вам цю країну з нового боку?

Перше таке місце – це Сходи Диявола (Escala del Cabirol) на Сардинії. Тільки уявіть, вирізані у скелі 654 сходинки ведуть до дикої бухти з кришталево чистою водою нереального бірюзового кольору. Так, сюди не дістатися машиною, доведеться наважитися на пішу прогулянку – але винагородою будуть фантастичні краєвиди, які рідко побачиш. Місце майже невідоме туристам, що робить його ідеальним для тих, хто шукає спокій і природну красу.

Далі – абатство Росаце (Abbazia di Rosazzo) у регіоні Фріулі. Розташоване серед виноградників, воно поєднує старовинну архітектуру з тисячолітньою історією виноробства. Вина абатства колись смакували дожі Венеції, а нині пагорби навколо нього створюють атмосферу абсолютного спокою. Це місце – справжня знахідка для поціновувачів природи, історії та вина, адже там можна відчути дух справжньої глибинної Італії.

Три приховані перлини Італії: дивіться відео olha_tarycheva

Нарешті, третє місце – замок Самеццано (Castello di Sammezzano) у Тоскані. Справжнє мавританське диво з різноколірними арками, що нагадує казковий палац. Прикро, але він відкритий для відвідувань лише кілька разів на рік, тож візит туди вимагає ретельного планування. Але варто постаратися, бо перебування всередині – це дійсно магічний досвід, який запам'ятається назавжди.

Тепер ви знаєте щонайменше три місця, які доводять, що Італія ховає багато скарбів від поверхневого погляду. І вони чекають на мандрівників, готових вийти за межі путівників та відкрити всю красу країни.