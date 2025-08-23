Путешественница olha_tarycheva в тиктоке рассказала о трех таких скрытых жемчужинах, которые поражают красотой и историей. Об этих возможностях получить уникальный опыт вдали от туристических толп расскажет и 24 Канал.

Магия Италии: какие удивительные места откроют вам эту страну с новой стороны?

Первое такое место – это Лестница Дьявола (Escala del Cabirol) на Сардинии. Только представьте, вырезанные в скале 654 ступеньки ведут к дикой бухте с кристально чистой водой нереального бирюзового цвета. Да, сюда не добраться машиной, придется решиться на пешую прогулку – но вознаграждением будут фантастические виды, которые редко увидишь. Место почти неизвестно туристам, что делает его идеальным для тех, кто ищет спокойствие и природную красоту.

Далее – аббатство Росаце (Abbazia di Rosazzo) в регионе Фриули. Расположенное среди виноградников, оно сочетает старинную архитектуру с тысячелетней историей виноделия. Вина аббатства когда-то смаковали дожи Венеции, а сейчас холмы вокруг него создают атмосферу абсолютного спокойствия. Это место – настоящая находка для ценителей природы, истории и вина, ведь там можно почувствовать дух настоящей глубинной Италии.

Наконец, третье место – замок Самеццано (Castello di Sammezzano) в Тоскане. Настоящее мавританское чудо с разноцветными арками, напоминающее сказочный дворец. К большому сожалению, он открыт для посещений только несколько раз в год, поэтому визит туда требует тщательного планирования. Но стоит постараться, потому что пребывание внутри – это действительно магический опыт, который запомнится навсегда.

Теперь вы знаете как минимум три места, которые доказывают, что Италия прячет много сокровищ от поверхностного взгляда. И они ждут путешественников, готовых выйти за пределы путеводителей и открыть всю красоту страны.