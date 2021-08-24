Однак згодом пошуковик повідомив про відсутність проблем з авіаквитками. За його інформацією, всі клієнти зможуть вилетіти рейсами Ryanair попри конфлікт.

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Для цього потрібно завантажити та видрукувати оригінальний посадковий талон авіакомпанії, який надасть пошуковик.

На сьогоднішній момент всі клієнти Kiwi.com, які купили квитки на Ryanair, успішно полетіли. Жодному пасажиру не відмовили в посадці, – відзначили в Kiwi.com.

В пошуковику додали, що це був невеликий рекламний трюк Ryanair з метою відрадити мандрівників від бронювання на Kiwi.com задля бронювання на сайті Ryanair.

Конфлікт між Ryanair та Kiwi: що відомо

Минулого тижня Ryanair повідомив про намір відмовляти власникам квитків придбаних на сайті Kiwi.com в посадці у літак.