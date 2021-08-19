Сайт Kiwi.com не інформує пасажирів про всі вимоги щодо безпеки. З цією проблемою Ryanair бореться вже давно, але лише зараз компанія почала вживати радикальних заходів.

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Ryanair відмовилась від посадкових талонів Kiwi.com

Правила ЄС вимагають у пасажирів проходити реєстрацію напряму. Це гарантує, що їм буде відомо про всі правила безпеки та інші протоколи. Пошуковик Kiwi.com порушував вимоги та не інструктував клієнтів. Сайт перешкоджав прямому спілкуванню Ryanair з пасажирами тим, що заміняв електронні пошти клієнтів підробленими адресами.

Серед причин відмови також було те, що Kiwi.com випускав власні посадкові талони, які вважаються фальшивими.

Ми дізналися про ці підроблені посадкові талони, коли минулого тижня невелика кількість пасажирів, які бронювали рейси через Kiwi.com, прибули до посадкового майданчика без офіційних талонів Ryanair. Відповідно до норм ЄС, авіакомпанія зобов'язана безпосередньо інформувати пасажирів про всі правила безпеки щодо їх польоту, Kiwi.com обходить це, реєструючи пасажирів та замінюючи посадковий талон Ryanair на підроблений,

– пояснює директорка з маркетингу Ryanair Дара Брейді.

Раніше компанія вже домоглася судової постанови в Чехії, проте Kiwi її ігнорує.

Ryanair закликає пасажирів реєструватись на офіційному вебсайті або в додатку компанії, і уникати бронювання квитків через сторонніх агентів, таких, як Kiwi.com. Вони не мають дозволу продавати білети на авіарейси Ryanair та видавати посадкові талони.

Цього року авіаперевізник Ryanair створив навіть окрему печатку, щоб захистити своїх клієнтів від недобросовісних турагентів, які часом стягують окрему плату з клієнтів та надають неправдиві дані про пасажирів.

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