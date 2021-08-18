Вартість квитків стартує від 39 євро в один бік. Це найдешевший формат перельоту без багажу.

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Розклад рейсів до Молдови

Авіакомпанія має дозвіл на польоти за цим напрямком з 1 жовтня до 25 березня. Очікують, що у разі підвищеного попиту, частоту рейсів змінять з 3 до 4 разів на тиждень. Літаки виконуватимуть рейси з аеропорту Київ (Жуляни). Політ триватиме лише 1 годину.

Рейс Київ – Кишинів виконуватимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 4 ранку.

Кишинів – Київ відбуватиметься в ті самі дні тижня, виліт о 02:05 ночі.

Які умови перетину кордону з Молдовою

Сертифікат про вакцинацію;

Або негативний результат ПЛР-тесту або антиген-тесту;

Тест на антитіла, який діє 90 діб;

Довідка про одужання від COVID-19 впродовж останніх 180 днів.

Зверніть увагу! Якщо жодного з цих документів немає, турист має пройти 14-денну самоізоляцію. Проте якщо за 7 днів перебування у нього не виникне симптомів, і він отримає негативний результату ПЛР- або антиген-тесту, то карантин можна буде завершити.

Карантинні обмеження не поширюються на: