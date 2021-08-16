Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку цікавих об'єктів, які варто побачити в Україні. В переліку є й катакомби, і колишня фортеця, і покинуті радіолокаційні станції.

Актуально Перлини Одеської області: відвідати не можна забути

Тараканівський форт

Він же Дубенський форт чи Дубенська фортеця, яку будували XIX столітті на Рівненщині. Ініціював його будівництво уряд царської Росії з метою укріплення кордону з Австрією. Військовий об'єкт був оснащений вентиляцією, електромережею, водопроводом, каналізацією та навіть телефонним зв’язком. Для обслуговування потреб гарнізону призначались медичні приміщення, їдальня, пральня, хлібопекарня. Була побудована і гарнізонна церква. Єдине бойове хрещення форт прийняв в роки I Світової війни. Тоді ж зазнав і найбільших руйнувань.

Довгий час тут орудували чорні археологи та мародери, які сподівалися віднайти зброю початку XX століття. Навіть за радянських часів форт не використовували для господарських потреб через значну руйнацію та високу вологість.

Одеські катакомби

У селі з промовистою назвою Нерубайське є катакомби. Під час Другої світової війни тут переховувались партизани, які вели диверсійно-підривну діяльність. За різною інформацією, їхня протяжність коливається від 2 500 до 4 000 кілометрів.

До приходу радянської влади тут добували ракушняк або будівельний камінь. Він став будівельним матеріалом для багатьох споруд Одеси. Екскурсії сюди водять спелеологи-аматори, вони ж власними силами досліджують підземелля.

Радіолокаційна станція "Дуга"

Повна назва абревіатура цього об'єкта – ЗГ РЛС "Дуга", тобто загоризонтна радіолокаційна станція. Ще одне її позначення – Чорнобиль-2. Це так сама, у Прип'яті, поруч з Чорнобильською АЕС. Цікаво, що побудували та запустили її лише за рік до аварії – у 1985 році. Розміри об'єкта вражають: 150 метрів у висоту і 800 метрів у довжину.

Радянська влада збудувала її для виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Після аварії на ЧАЕС станція припинила свою роботу. Вона, до речі, досі "світить" … понад нормованим радіаційним випромінюванням. Сюди можна потрапити з екскурсіями, які організовують до зони відчуження. Але близько до об'єкта краще не підходити.

Станція "Памір"

СРСР будувало цей об'єкт у розпал "Холодної війни" і запустило на початку 1960-их років. Станція "Памір" розташована на горі Томнатик, яка має висоту 1565 метрів. Ця радіолокаційна станція мала контролювати територію від турецького узбережжя до Балтійського моря. Щоб обладнання могло працювати за будь-якої погоди та вітру, його "накрили" кулями. До речі, військове містечко було повністю автономним. Постійно тут знаходилися 30 солдатів і 80 офіцерів.

А ще саме тут Джамала знімала відеокліп на пісню "1944", що перемогла в пісенному конкурсі Євробачення у 2016 році.

Станція іоносферних досліджень

Обсерваторія радянських часів розташована у місті Зміїв на Харківщині. Це один із найбільших у світі інститутів, який займається дослідженнями в галузі фізики навколоземного космічного простору. На ній вивчали та вивчають іоносферу досі. Туристів часто захоплює обладнання – гігантські параболічні пристрої діаметр яких сягає 25 метрів.

Станція на Харківщині стала своєрідною відповіддю на схожий американський проєкт HAARP. За неофіційною інформацією саме на такому обладнані випробовують атмосферну зброю (тобто модифікують погоду). Проте обладнання на території України ніколи не працювало на повну потужність.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ. У ній може розмістися 7 осіб, ще й не узяти речей вдосталь! Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).