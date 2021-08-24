Однако впоследствии поисковик сообщил об отсутствии проблем с авиабилетами. По его информации, все клиенты смогут вылететь рейсами Ryanair несмотря на конфликт.

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Для этого нужно загрузить и распечатать оригинальный посадочный талон авиакомпании, который предоставит поисковик.

На сегодняшний момент все клиенты Kiwi.com, которые купили билеты на Ryanair, успешно улетели. Ни одному пассажиру не отказали в посадке, – отметили в Kiwi.com.

В поисковике добавили, что это был небольшой рекламный трюк Ryanair с целью отговорить путешественников от бронирования на Kiwi.com для бронирования на сайте Ryanair.

Конфликт между Ryanair и Kiwi: что известно

На прошлой неделе Ryanair сообщил о намерении отказывать владельцам билетов приобретенных на сайте Kiwi.com в посадке в самолет.

Поисковик Kiwi.com препятствовал прямому общению Ryanair с пассажирами тем, что заменял электронные почты клиентов поддельными адресами.

Среди причин отказа также было то, что Kiwi.com выпускал собственные посадочные талоны, которые считаются фальшивыми. Поисковик позволял загружать их с QR-кодом. От оригинальных они отличались лишь цветом и наличием логотипа продавца авиабилета.

В свою очередь, Kiwi.com объясняет, что настоящая причина кроется в финансовых недоразумениях, ведь поисковик часто продает билеты Ryanair дешевле, чем сама авиакомпания. Они также сообщили, что никакого поддельного талона нет.