Українка, яка веде блог у тіктоці під ніком @milingtonn, показала атмосферний трамвай, яким з центру Порту можна доїхати прямо до Атлантичного океану.

Що відомо про вінтажний трамвай, який везе до океану?

Ретро-трамвай №1 – це історичний маршрут, що курсує вздовж річки Дору від центру міста (Infante) до узбережжя океану (Passeio Alegre). Він є популярною туристичною атракцією, яка пропонує мальовничі краєвиди на річку та океан, нагадуючи про трамвайну мережу початку 20 століття.

Цей трамвай – не просто транспорт, а справжній музей на рейках. Він виглядає майже так само, як і понад 100 років тому: червоні крісла, багато дерева, тепле світло вінтажних ламп. Тут є вузький прохід і поперечна посадка, які типові для старих європейських трамваїв. Вікна можна відкривати вручну.

Українці цей інтер'єр нагадав кадри з фільму про Гаррі Поттера. Тут настільки затишно і атмосферно, що навіть не хочеться виходити. Здається, що потрапляєш у справжню машину часу.

Пасажири можуть слідкувати за роботою водія, адже ніяких перегородок, як у сучасних трамваях, тут немає. Інтровертам тут особливо сподобається – щоб попросити про зупинку, достатньо посмикати спеціальний шнурок, який приєднаний до дзвоника.

Де ще можна покататися на ретро-трамваї?

Такий трамвай курсує не лише у Порту. Як пише Klook, старовинні трамваї – це справжній символ Португалії. У Лісабоні працює мережа, заснована ще у 1873 році. Вона налічує близько 50 історичних вагонів. Найпопулярніший – маршрут №28, він курсує історичними районами ще з 1930-х років. Він їде вузькими і крутими вуличками повз важливі архітектурні пам'ятки.

Щоправда, трамвай дуже популярний серед туристів. Якщо ви прийдете на зупинку в обід, то швидше за все будете їхати стоячи. Щоб по-справжньому насолодитися мандрівкою у цьому ретро-транспорті, варто прийти з самого ранку.

До речі, поїздка старовинним трамваєм – це ще й гарна можливість зекономити на оглядовій екскурсії.

Історичний трамвай у Лісабоні / Фото Depositphotos

