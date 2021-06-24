Сьогодні, 24 червня, Міністерство закордонних справ України повідомило, що завдяки роботі дипломатів туристи, у яких виникли проблеми з Mouzenidis Travel, повернуться до України. Зробити це вони зможуть 25 – 26 червня.

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За інформацією МЗС, посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину.

Завдяки роботі дипломатів 25 – 26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки – Київ, Салоніки – Львів та Іракліон – Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мобілізував ресурси дипломатичної служби на допомогу українським туристам у Греції після призупинення діяльності грецької туристичної компанії.

У МЗС також нагадали, що задля уникнення проблемних ситуацій клієнти Mouzenidis Travel перед поїздкою до Греції мають обов'язково вийти на зв'язок з готелем для перевірки дійсності придбаного туру.

Зверніть увагу! Для отримання допомоги в Греції просять телефонувати на цілодобові "гарячі лінії" Посольства України в Афінах: +306932765606, та Консульства України в Салоніках: +306907962985.

Відзначимо, раніше в Борисполі відбулась скандальна "посадка" на рейс до Туреччини: літак авіакомпанії МАУ забув своїх пасажирів.