Сегодня, 24 июня, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что благодаря работе дипломатов туристы, у которых возникли проблемы с Mouzenidis Travel, вернутся в Украину. Сделать это они смогут 25 – 26 июня.

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По информации МИД, посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

Благодаря работе дипломатов 25 – 26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники – Киев, Салоники – Львов и Ираклион – Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 наших граждан, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы на помощь украинским туристам в Греции после приостановления деятельности греческой туристической компании.

В МИД также напомнили, что во избежание проблемных ситуаций клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в ​​Грецию должны обязательно выйти на связь с отелем для проверки подлинности приобретенного тура.

Обратите внимание! Для получения помощи в Греции просят звонить на круглосуточные "горячие линии" Посольства Украины в Афинах: +306932765606, и Консульства Украины в Салониках: +306907962985.

Отметим, ранее в Борисполе состоялась скандальная "посадка" на рейс в Турцию: самолет авиакомпании МАУ забыл своих пассажиров.