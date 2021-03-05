13 помилок, які роблять туристи у Парижі: поради від місцевих, як їх уникнути

Париж вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Чому – зрозуміло: місто може похвалитися приголомшливою архітектурою, смачною кухнею, неймовірними магазинами й першокласними музеями. Але часто мандрівники псують поїздку, не знаючи деяких моментів.

Місцеві жителі поділилися з туристами переліком найпоширеніших помилок, яких варто остерігатися у Парижі.

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13 помилок, які роблять мандрівники у Парижі

Перенасичений графік

Якщо час лімітований, краще бути вибірковим – приділити більше уваги декільком локаціям. Екскурсовод Річард Наем, засновник Eye Prefer Paris Tours, радить додавати у денний графік щонайбільше два – три заняття.

Традиційне привітання парижан

У Франції абсолютно всі очікують належного вітання. Якщо проігноруєте чуже Bonjour – це буде розцінюватися як грубість з вашого боку. Вітайтеся навіть замість вибачення, коли хочете комусь поставити питання.



Привітання парижан / moya-planeta.ru

Будьте обачним – кишенькові злодії!

У Парижі багато кишенькових злодіїв. Найчастіше вони працюють поряд з популярними туристичними пам'ятками, такими як Ейфелева вежа та Лувр. Щоб вберегти свої речі, краще тримати їх перед собою, особливо у багатолюдному метро.

Не поспішайте у ресторанах

Французи не люблять поспішати під час прийомів їжі. В середньому місцеві жителі витрачають на обід та вечерю 60 – 75 хвилин.



Не поспішайте у ресторанах / internationalwealth.info

Перевіряйте робочий графік

Перш ніж кудись вирушити у Парижі, варто ретельно перевірити години роботи. Багато локацій працюють не цілодобово і можуть мати нестандартний графік перерв та вихідних.

Єдиний квиток для всіх музеїв

Така покупка доцільна, якщо ви плануєте відвідати щонайменше два музеї в день. В іншому випадку – це марне витрачання коштів.



Лувр / tonkosti.ru

Проживання біля Ейфелевої вежі

Околиці Ейфелевої вежі – один з найтуристичніших районів Парижа, де рідко можна зустріти місцевих жителів або знайти автентичну французьку культуру. Краще, придивіться житло в історичному мікрорайоні, як романтичний Сен-Жермен.

Не говоріть занадто голосно

У людних місцях не варто голосно розповідати про свої особисті справи, або місце проживання, це може зробити вас мішенню для кишенькових злодіїв. Розмовляйте низьким та рівним тоном.

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Купівля хліба, вина та сиру в супермаркетах

Не купуйте хліб, сир та вино в супермаркеті. У кожного парижанина є своя улюблена пекарня, де він може придбати традиційний багет чи недільний круасан. Щоб придбати смачне вино, навіть якщо воно трохи дорожче, йдіть у виноробні. Що стосується сиру – вирушайте до сировара.

Не везіть додому багети та круасани

Вони перетворяться на сухарі. Якщо дійсно хочете принести трохи хліба додому, виберіть великий сільський хліб (au levain – хліб із закваски). У паперовому пакеті він може бути свіжим кілька днів і зберігати свої корисні властивості.



Паризькі круасани / joinup.ua

Черги довжиною у вічність

Не заповнюйте свій маршрут лише топовими музеями та визначними пам'ятками, адже більш ніж половину часу доведеться провести у чергах. Краще відвідайте менш відомі музеї, архіви та барахолки – у Парижі є справжні "дорогоцінності".

Чайові

Ваш остаточний рахунок у ресторані чи кафе у Франції – це все, що потрібно заплатити. Однак можна залишити невелику винагороду у монетах – 3 – 5% від вашого рахунку. Проте цілком прийнятно взагалі нічого не залишати, якщо у вас немає монет.

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Перебування в "туристичному режимі"

Часто туристи віддають перевагу популярним локаціям, які "потрібно" відвідати. Але набагато цікавіше досліджувати місто через власні інтереси.