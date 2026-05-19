Ваша відпустка може завершитися ще в аеропорту через 3 поширені помилки

Щоб уся відпустка за кордоном не зіпсувалася, варто насамперед правильно організувати поїздку в аеропорт і завчасно пройти всі необхідні етапи реєстрації. Це допоможе уникнути поспіху, стресу та гарантує, що ви встигнете на свій рейс.

Українська тревел-блогерка Катерина розповіла в інстаграмі про поширені помилки туристів, через які вони часто пропускають свої авіарейси. Додатково до цього 24 Канал зібрав основні поради, які допоможуть спокійно та без стресу планувати подорож літаком.

Які помилки найчастіше змушують туристів пропускати свої авіарейси?

За її словами, одна з найчастіших проблем – це запізнення в аеропорт. Вона наголошує, що прибувати потрібно щонайменше за 2 – 3 години до вильоту, адже реєстрація на рейси нині часто закривається за 10 – 15 хвилин до відправлення. У разі запізнення пасажира можуть не допустити до посадки навіть за умови перебування в аеропорту.

Поширені помилки туристів в аеропорту / інстаграм netesa.travel

Ще одна помилка – це ігнорування онлайн-реєстрації, яка зазвичай відкривається за 24 години до вильоту. На лоукостерах реєстрацію інколи можна пройти в аеропорту, але вона може бути платною. Також пасажири іноді плутаються через посадкові документи: позначка "NOT BOARDING PASS" у деяких авіакомпаній означає, що потрібно додатково підійти до стійки реєстрації.

Третя поширена помилка – передчасне розслаблення після проходження першої реєстрації. Туристи часто йдуть у Duty Free, не завершивши всі формальності. Однак перед посадкою необхідно пройти всі етапи контролю, знайти свій гейт і лише після цього залишати зону очікування.

Які поради допоможуть зробити подорож літаком спокійною та без стресу?

Поради для комфортного проходження аеропорту та перельотів зібрані на основі досвіду мандрівників, які діляться своїми лайфхаками для зменшення стресу під час подорожей.

Забронюйте рейси на менш завантажений час

Єдина річ, яку можна зробити для зниження стресу в аеропорту, – обирати менш піковані години польотів. Ранкові та середньотижневі рейси зазвичай спокійніші, з меншою кількістю людей і затримок, ніж вечірні чи вихідні. Водночас варто враховувати, що завантаженість залежить від конкретного аеропорту.

Попередньо бронюйте час проходження безпеки

У деяких аеропортах доступна можливість заздалегідь забронювати час проходження контролю безпеки. Це дозволяє проходити процедури в окремій черзі у визначений час і значно економить час та нерви.

Бронюйте паркування заздалегідь

Якщо ви добираєтесь до аеропорту автомобілем, варто завчасно забронювати місце для паркування. Це допомагає уникнути стресу, втрати часу та часто дозволяє заощадити кошти.

Завжди проходьте онлайн-реєстрацію

Онлайн-реєстрація значно спрощує процес подорожі. Вона зазвичай відкривається за 24 години до вильоту і дозволяє уникнути черг. У деяких випадках пасажирам із багажем все одно потрібно скористатися окремою стійкою для здачі речей.

Використовуйте сервіси вибору місць

Існують онлайн-сервіси, які допомагають заздалегідь дізнатися розташування місць у літаку та обрати найзручніші варіанти. Зазвичай радять обирати місця ближче до передньої частини для швидкої посадки, середину – для меншої турбулентності, та уникати місць біля туалетів через шум.

Розгляньте програми прискореного контролю

Для частих мандрівників існують програми на кшталт прискореного проходження безпеки та митного контролю, які дозволяють значно скоротити час очікування та спростити процедури в аеропорту.

Користуйтеся туристичними кредитними картками та лаунжами

Деякі кредитні картки для подорожей надають бонуси у вигляді балів, страховки або доступу до лаунж-зон, що робить перебування в аеропорту комфортнішим.

Подорожуйте лише з ручною поклажею

Відмова від реєстрованого багажу значно зменшує стрес: не потрібно чекати багаж, стояти в чергах або хвилюватися про втрати речей.

Фотографуйте валізи перед здачею

Фото багажу допомагає у випадку пошкодження або втрати, а також полегшує його ідентифікацію.

Використовуйте унікальні позначки на багажі

Щоб уникнути плутанини, варто робити валізу легко впізнаваною за допомогою бірок або чохлів, але без зайвої особистої інформації.

Використовуйте трекери у багажі

Пристрої на кшталт AirTag або інших трекерів дозволяють відстежувати місцезнаходження валізи та зменшують ризик втрати речей.

Беріть змінний одяг у ручну поклажу

Навіть у найгіршому випадку втрати багажу запасний одяг і речі першої необхідності в ручній поклажі допоможуть уникнути серйозних незручностей.

