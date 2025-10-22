Після історичного пограбування Лувр знову відкритий для туристів

Через три дні після масштабного пограбування найбільший музей світу знову відкрився цієї середи вранці, і туристи тепер можуть відвідувати його за звичайним графіком.

Музей Лувр був відкритий лише кілька годин у неділю, після чого закрився, залишаючись зачиненим у понеділок і вівторок. Цієї середи він знову відкрився о 9 ранку. Читайте всі деталі про подію від 24 Канала з посиланням на LeParisien.

Що відомо про відкриття музею Лувр після пограбування?

Сьогодні, 22 жовтня, рано вранці кілька туристів вже чекали біля піраміди на відкриття музею. О 09:00 за місцевим часом відвідувачів впустили всередину, і відтоді музей працює за звичайним графіком, приймаючи всіх охочих.

Злодії підійшли до будівлі з берега річки Сена / фото BBS

Нагадаємо деталі пограбування: як повідомляє BBC, банда грабіжників прибула 19 жовтня о 09:30 за місцевим часом, незабаром після відкриття музею для відвідувачів. Четверо підозрюваних використали механічний ліфт на автомобілі, щоб потрапити до Галереї Аполлона через балкон біля річки Сена. Фотографії з місця події показали драбину, що вела до вікна першого поверху.

Тіара імператриці Євгенії в Луврі / фото BBS

Двоє злодіїв прорізали вікно електроінструментами, потім погрожували охоронцям, які евакуювали приміщення, і зламали скло двох вітрин із коштовностями. За даними французьких ЗМІ, у третині кімнат у районі музею не було камер відеоспостереження. Французька поліція повідомляє, що злодії перебували всередині всього чотири хвилини і втекли на двох скутерах, які чекали зовні о 09:38, здійснивши одну з найбільш шокуючих крадіжок у Франції. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії, з яких уже знайдено дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

