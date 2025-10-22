После исторического ограбления Лувр снова открыт для туристов после исторического ограбления

Через три дня после масштабного ограбления крупнейший музей мира вновь открылся в эту среду утром, и туристы теперь могут посещать его по обычному графику.

Музей Лувр был открыт всего несколько часов в воскресенье, после чего закрылся, оставаясь закрытым в понедельник и вторник. В эту среду он снова открылся в 9 утра. Читайте все детали о событии от 24 Канала со ссылкой на LeParisien.

Что известно об открытии музея Лувр после ограбления?

Сегодня, 22 октября, рано утром несколько туристов уже ждали возле пирамиды на открытие музея. В 09:00 по местному времени посетителей впустили внутрь, и с тех пор музей работает по обычному графику, принимая всех желающих.

Воры подошли к зданию с берега реки Сена / фото BBS

Напомним детали ограбления: как сообщает BBC, банда грабителей прибыла 19 октября в 09:30 по местному времени, вскоре после открытия музея для посетителей. Четверо подозреваемых использовали механический лифт на автомобиле, чтобы попасть в Галерею Аполлона через балкон у реки Сена. Фотографии с места происшествия показали лестницу, ведущую к окну первого этажа.

Тиара императрицы Евгении в Лувре / фото BBS

Двое воров прорезали окно электроинструментами, затем угрожали охранникам, которые эвакуировали помещение, и сломали стекла двух витрин с драгоценностями. По данным французских СМИ, в трети комнат в районе музея не было камер видеонаблюдения. Французская полиция сообщает, что воры находились внутри всего четыре минуты и скрылись на двух скутерах, которые ждали снаружи в 09:38, совершив одну из самых шокирующих краж во Франции. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении, из которых уже найдено две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

