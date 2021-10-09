На щастя, він розташований всього за 7 кілометрів від садибного комплексу Орловських, в селі Підлісний Мукарів. Тому ми не могли знехтувати нагодою та випустити цю архітектурну перлину з рук, чи то очей.

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Костел Святого Йосифа Обручника

Натрапити на неоготичний костел у звичайній сільській глибинці – не таке вже й легке завдання. Напевно, тому цей храм, що має ім’я Святого Йосифа Обручника, так подобається нечисленним туристам, які мандрують тутешнім краєм.



Вхід до костелу / Фото Романа Сенишина

Колись на цьому місті стояли дерев'яні костели, аж поки всередині XIX століття не звели кам'яний. В період радянської окупації проведення богослужінь у храмі заборонялося двічі – на початку 30-х та 60-х років. Як і багато інших схожих споруд в Союзі, костел пізнав лиху долю та служив складом. Згодом тут облаштували сільський музей.

Костел Святого Йосифа Обручника повернули католицькій громаді в кінці 80-х, після чого провели його реставрацію. Окрім тинькування храму та розпису інтер'єру, також здійснили реконструкцію вівтаря та органа. Станом на зараз, костел є чинним, тут регулярно проводяться богослужіння.



Богослужіння у костелі Святого Йосифа Обручника / Фото Романа Сенишина

Зокрема, наші відвідини костелу якраз збіглися в часі зі Святою Літургією. Оскільки ми не хотіли тривожити парафіянин своєю присутністю, то прогулялися територією та оцінили красу цієї споруди зовні. Для любителів готичного стилю – це дійсно розкішна знахідка.



Зовнішній вигляд костелу / Фото Романа Сенишина

Але так видається, що ворота до костелу відкриті лише під час богослужінь, тому найкраще сюди їхати у вихідні дні. Зрештою, якщо вже плануєте поїздку до палацу Орловських, то обов'язково рекомендуємо відвідати й костел Святого Йосифа Обручника. Будете приємно вражені.

Водоспад Бурбун

Від Підлісного Мукарова до села Лисець, поблизу якого розташована наша наступна локація, відстань становить понад 40 кілометрів. Тільки долається цей шлях не дуже швидко через жахливий стан доріг. Але вони точно не повинні стати для вас перешкодою, бо водоспад Бурбун – це must-have без обговорень!



Водоспад Бурбун / Фото Романа Сенишина

Отож, приїжджаєте ви на околицю села, і бачите там своєрідну стоянку. У вихідні дні – точно, в будні, кажуть, так багато туристів немає. Спочатку ми трохи засумували, адже боялися зіпсувати враження від побаченого. Але насправді десь були готові до такої ситуації, особливо зважаючи на те, що Бурбун став вже настільки популярним, що сюди влітку організовують автобусні тури. Тому вибору не було – треба спускатися стежкою до водоспаду.

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Водоспад Бурбун розташований в каньйоні річки Бобрівка. Його висота становить 5 метрів, а сам він схований в гущавині каньйону та впадає в невелике озерце. Ця місцевість трохи нагадує райський куточок з кінофільмів – красива природа, великі кущі папороті та вкриті мохом камені.



Місце, де схований водоспад / Фото Романа Сенишина

Довкола водойми росте багато дерев та чагарників. Вони захищають ущелину від теплих сонячних променів. Температура води в озері є досить низькою навіть в теплі дні. Звісно, ми це перевірили на власній шкурі, адже серпнева спека давалася взнаки. І хоч вода справді холодна, перебувати в ній приємно. Одразу робишся бадьорим та забуваєш про втому.

Біля водоспаду навіть облаштували мінімальні умови для відпочинку. Тут стоять кілька дерев'яних лавок зі столами, є дерев'яні пірси, на яких туристи роблять фото, і тарзанка, а на галявині, що над водоспадом, можна поставити намет та залишитись на ніч. Тим більше, що недалеко від Бурбуна є джерело прісної води.



Один з пірсів біля водоспаду Бурбун / Фото Романа Сенишина

Підсумовуючи, це місце справді варто побачити. Але якщо хочете приїхати сюди в теплу пору, то краще це робити посеред тижня, або ж з самого ранку у вихідні дні. Тоді у вас буде шанс опинитися на самоті з водоспадом та кайфувати від цієї райської природної локації на Поділлі.

Детальніше про костел та водоспад дивіться у відео:



Ми продовжуємо наш шлях. Тепер дорога веде до чи не найкрасивіших місць не лише Хмельниччини, але й всієї України!