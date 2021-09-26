Ми з "Таємною Мапою" вже давно планували відвідати цей край, але чекали теплої пори. Щоб все довкола було зеленим, подивитися на схід сонця над Дністром та рятуватися від спеки під водоспадом. Цей список можна продовжувати, тому переходимо до справи.

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Перша зупинка – садибний комплекс Орловських в селі Маліївці

Це мальовниче село розташоване на відстані 60 кілометрів від Хмельницького. Буду відвертим – дороги на Хмельниччині далеко не найкращі, особливо по селах. Проте легковим авто можна доїхати без проблем. Вже в самому селі є вказівники, тому з пошуками палацу точно не мало б виникнути проблем. Ми, наприклад, заїхали зі сторони водоспаду, але радимо – зі сторони садиби, адже там трохи краща дорога.



Палац Орловських / Фото Андрія Сороківського

Взагалі, крім палацу, до садибного комплексу також входить старовинний парк з двома ставками, фонтанами та водонапірною баштою. Проте головною окрасою вважається 18-метрова скеля Святого Онуфрія з рукотворним водоспадом та печерним гротом. Але давайте про все по черзі.

Палац Орловських був збудований у 1788 році – ця дата навіть збереглася на його фронтоні з північної сторони.



Фронтон палацу з датою / Фото Романа Сенишина

Власником споруди, який фактично ініціював таке грандіозне будівництво, був Ян Онуфрій Орловський – значна фігура при дворі тогочасного короля Польщі. Збудували палац в стилі раннього французького класицизму. До сьогоднішніх днів добре збереглися атланти, які своїми плечима підтримують балкон другого поверху.



Палац Орловських в Маліївцях / Фото Романа Сенишина

Оскільки пан Ян Онуфрій був людиною вельми розумною, він вирішив зробити палац своєю постійною резиденцією. На його території була капличка, бібліотека з багатьма архівними матеріалами, а також колекції європейського живопису, зібрані як і самим Орловським, так і його нащадками. Цей рід продовжував володіти маєтком до XX століття.

Початок Першої Світової війни змусив останнього власника залишити палац та вивезти все найдорожче з нього до Франції. А прихід радянської влади означав націоналізацію маєтку, в стінах якого згодом облаштували дитячий туберкульозний санаторій.

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На в'їзді до садибного комплексу є ще одна досить цікава споруда. Ця нібито середньовічна вежа виконувала не зовсім оборонні функції, адже служила водонапірною баштою, яка забезпечувала жителів палацу водою. На даху вежі, висота якої 25 метрів, колись був оглядовий майданчик з флагштоком.



Вежа на в'їзді до садибного комплексу / Фото Андрія Сороківського

Колись палац Орловських оточував красивий ландшафтний парк, що мав форму кленового листка. Крім пташарні, на території також була спеціальна теплиця, в якій вирощували лимони, пальми та інші екзотичні дерева.

На жаль, більшість паркових декорацій, фонтанів та альтанок були знищені в минулі роки. Тому зараз первинне планування парку втрачено, і він не є настільки доглянутим, як у свої найкращі дні. До нашого часу збереглися два штучні ставки.



Один зі ставків парку / Фото Романа Сенишина

Також збереглося джерело питної води з барельєфом лева та маленьким басейном.



Джерело питної води на території комплексу / Фото Романа Сенишина

Але найбільш визначним об'єктом садибного комплексу називають скелю з рукотворним водоспадом, яка, як не дивно, має ім'я Святого Онуфрія. А водоспад відомий як Малієвецький. Колись вода до вершини скелі подавалася дерев'яним водогоном, але за радянських часів його замінили металевим.



Малієвецький водоспад / Фото Романа Сенишина



Водоспад у селі Маліївці / Фото Романа Сенишина

В самій скелі розташована двоповерхова печера. Ймовірно, що вона служила язичницьким капищем для слов'ян. Або ж, як говорять легенди, навіть прихистком для народного героя Устима Кармелюка, а якщо говорити про факти, то в стінах цього гроту колись дійсно існував скельний монастир.



Печера всередині водоспаду / Фото Романа Сенишина

Над водоспадом встановлено хрест – на цьому місці до 1933 року існувала Воздвиженська церква.

Недалеко від хреста є джерело, з якого живиться водоспад, а біля нього статуя Святого Онуфрія. Поблизу – озерце, утворене джерелом. Вода в ньому дуже холодна, але в літню спеку – ідеальна водойма для купання.



Статуя Святого Онуфрія поблизу водоспаду / Фото Романа Сенишина

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Мої особисті враження

Враження від садибного комплексу Орловських винятково позитивні. Одразу впадають в очі масштаби території – тут можна відпочити біля ставків, вмитися водою водоспаду, дослідити екстер'єр та інтер'єр палацу, поласувати яблуками в саду, а також зустріти невеличку отару овець, яка господарює біля водонапірної башти.

Більш ніж впевнений, що ця локація має всі шанси стати перспективним туристичним об'єктом. На цю мить нею опікуються волонтери – організовують толоки, доглядають за палацом, заготовляють дрова для обігріву взимку. Тому поки садибний комплекс в їхніх надійних руках. Сподіваємося, що завдяки цим людям підвищиться його туристичний потенціал, бо "Таємна Мапа" точно рекомендує палац Орловських для відвідин.

Детальніше про садибний комплекс Орловських дивіться у відео:



Нам час рухатися далі. Попереду ще багато цікавого!