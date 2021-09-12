З історії монастиря

Існує кілька версій про походження монастиря, але найімовірніше, що це було місцем поселення кількох ченців у IX столітті. У той час монастир був пограбований татарами, було багато пожеж, і кожного разу він відбудовувався коштом парафіян.

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Спочатку Гошівський монастир був побудований у класичному стилі з елементами пізнього бароко. Дерев'яна церква була перебудована з каменю, проте зберегла оригінальний стиль.

Окрім підсобних приміщень для ченців, тут можна відвідати Преображенську церкву. Група львівських художників під керівництвом Ігоря Орищаки заповнила інтер'єр фресок храму, подібно до монументального мистецтва, яке було популярним у Львові в 30-х роках ХІХ століття. Цей стиль показаний на картинах з емоційним піднесенням новозавітних сцен, а також у піснях "Різдво Богородиці" та "Різдво". Спеціально запрошені з Німеччини художники-реставратори відновили п'ять картин, що збереглися в Гошівському монастирі з XVIII століття. На дзвіниці храму Гошів встановили електронні дзвони – єдині в Україні.

У 1950 році храм було закрито, багато священників та ченців було заарештовано, вилучено велику кількість ікон, золота та позолочених речей. Потім монастир став сиротинцем, складом та базою для відпочинку. На початку 90-х років ХХ століття будівлю церкви було відремонтовано завдяки пожертвам парафіян.

Кожен храм гарний по-своєму і має свої особливі деталі. У Гошівському монастирі ви можете побачити статую розп'ятого Ісуса та прекрасну арку біля входу на територію монастиря. Але найбільше вражають скляні стіни з вітражами, де відбивається сонце.

Що подивитись

"Цариця Карпат"

Монастир відомий своєю чудотворною іконою Божої Матері. Її привіз із Польщі місцевий шляхтич Андрій Шухай на початку XVII століття. Коли вогонь зайшов у його будинок, і він згорів, стіна, на якій висіла ікона, вистояла.

На цьому диво не було закінчено, бо ікона засяяла ясним світлом і почала сльозоточити. Під час Другої світової війни в монастирі сталася пожежа, також тоді була врятована стіна, на якій висіла ікона. Ченці, які молилися Божій Матері, залишились живими. Місцеві жителі знають багато історій про зцілення людей, які протягом століть приходили до монастиря.

Гошівський монастир / Фото kray

У 2009 році золоту корону чудотворної ікони благословив Папа Римський Бенедикт 16-ий, оголосивши Гошівський монастир великою базилікою, яка вважалася головним центром паломництва Марії в католицькій церкві.

Монастир на горі

На території монастиря є магазин, де можна придбати ікони, релігійну літературу, весільні свічки, освячений мед та сувеніри.

Звичайно, не можна забувати і про чудові краєвиди – монастир розташований на горі, а тому з вершини можна годинами милуватися українською природою, сосновими лісами, полями та пагорбами.

Це не просто цікаве місце для туристів, а, перш за все, місце для очищення духу, молитви за сім'ю, ставлення свічок, доторкання до чудотворних ікон та наближення до Бога.

Як доїхати

У Гошів можна дістатися з Івано-Франківська на автобусі, який їде до міста Болехів. Село розташоване на околиці Гошевого Болехова. Якщо добираєтесь автобусом, їдьте дорогою в напрямку Стрия. Дорогою до повороту на Болехів потрібно їхати близько 45 хвилин. Пройшовши 5 хвилин, ви побачите золотоверхі вершини Гошівського монастиря. Святиня розташована в селі Гошів Долинського району Івано-Франківської області. Дістатись до монастиря можна також приєднавшись до екскурсійної групи.

Цікаві факти

Чиказька святиня

Відкрита гротова святиня Богоматері Гошівської розташована в Чикаго на території української греко-католицької церкви святого Йосифа Обручника. Вівтар іноді використовують для служіння просто неба, наприклад, під час Пасхи. У 2006 році було проведено реставрацію та реконструкцію гроту в меморіальному саду, і тепер цей простір присвячений померлим парафіянам.