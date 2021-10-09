К счастью, он расположен всего в 7 километрах от усадебного комплекса Орловских, в селе Подлесный Мукаров. Поэтому мы не могли пренебречь возможностью и выпустить эту архитектурную жемчужину из рук и глаз.

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Костел Святого Иосифа Обручника

Встретить неоготический костел в обычной сельской глубинке – не такая уж и легкая задача. Наверное, поэтому этот храм, который носит имя Святого Иосифа Обручника, так нравится немногочисленным туристам, которые путешествуют здешним краем.



Вход в костел / Фото Романа Сенышина

Когда-то на этом месте стояли деревянные костелы, пока в середине XIX века не возвели каменный. В период советской оккупации проведения богослужений в храме запрещалось дважды – в начале 30-х и 60-х годов. Как и многие другие похожие сооружения в Союзе, костел узнал злую судьбу и служил складом. Впоследствии здесь обустроили сельский музей.

Костел Святого Иосифа Обручника вернули католической общине в конце 80-х, после чего провели его реставрацию. Кроме штукатурки храма и росписи интерьера, также осуществили реконструкцию алтаря и органа. По состоянию на сейчас, костел является действующим, здесь регулярно проводятся богослужения.



Богослужение в костеле Святого Иосифа Обручника / Фото Романа Сенышина

В частности, наши посещение костела как раз совпали со Святой Литургией. Поскольку мы не хотели тревожить прихожанин своим присутствием, то прогулялись по территории и оценили красоту этого сооружения снаружи. Для любителей готического стиля – это действительно роскошная находка.



Внешний вид костела / Фото Романа Сенышина

Но так кажется, что ворота в костел открыты только во время богослужений, поэтому лучше сюда ехать в выходные дни. В конце концов, если уж планируете поездку во дворец Орловских, то обязательно рекомендуем посетить и костел Святого Иосифа Обручника. Будете приятно удивлены.

Водопад Бурбун

От Подлесного Мукарова в село Лисец, вблизи которого расположена наша следующая локация, расстояние составляет более 40 километров. Только преодолевается этот путь не очень быстро из-за ужасного состояния дорог. Но они точно не должны стать для вас препятствием, потому что водопад Бурбун – это must-have без обсуждений!



Водопад Бурбун / Фото Романа Сенышина

Итак, приезжаете вы на окраину села, и видите там своеобразную стоянку. В выходные дни – точно, в будни, говорят, так много туристов нет. Сначала мы немного расстроились, ведь боялись испортить впечатление от увиденного. Но на самом деле где-то были готовы к такой ситуации, особенно учитывая то, что Бурбун стал уже настолько популярным, что сюда летом организовывают автобусные туры. Поэтому выбора не было – надо спускаться по тропинке к водопаду.

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Водопад Бурбун расположен в каньоне реки Бобровка. Его высота составляет 5 метров, а сам он скрыт в чаще каньона и впадает в небольшое озерцо. Эта местность немного напоминает райский уголок из кинофильмов – красивая природа, большие кусты папоротника и покрытые мхом камни.



Место, где скрытый водопад / Фото Романа Сенышина

Вокруг водоема растет много деревьев и кустарников. Они защищают ущелье от теплых солнечных лучей. Температура воды в озере достаточно низкая даже в теплые дни. Конечно, мы это проверили на собственной шкуре, ведь августовская жара сказывалась. И хотя вода действительно холодная, находиться в ней приятно. Сразу становишься бодрым и забываешь об усталости.

У водопада даже обустроили минимальные условия для отдыха. Здесь стоят несколько деревянных скамеек со столами, есть деревянные пирсы, на которых туристы делают фото и тарзанка, а на поляне, что над водопадом, можно поставить палатку и остаться на ночь. Тем более, что недалеко от Бурбуна есть источник пресной воды.



Один из пирсов у водопада Бурбун / Фото Романа Сенышина

Подытоживая, это место действительно стоит увидеть. Но если хотите приехать сюда в теплое время, то лучше это делать посреди недели, или же с самого утра в выходные дни. Тогда у вас будет шанс оказаться наедине с водопадом и кайфовать от этой райской естественной локации на Подолье.

Подробнее о костеле и водопаде смотрите в видео:



Мы продолжаем наш путь. Теперь дорога ведет к едва ли не самым красивым местам не только Хмельницкой области, но и всей Украины!