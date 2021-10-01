Оно раскинулось в селе Мамаевцы Черновицкой области. В теплое время на этой территории цвело тюльпанное поле.

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На Буковине появилась локация с тыквами

Аттракцию с 50 тоннами тыкв открыли владельцы тюльпанового поля.

На площади в несколько гектаров расположено около 50 тонн тыкв. Половину из них мы выращивали сами, другую – закупали. Много тыкв привезли из Херсона,

– заявил владелец поля Валентин Венгринюк.

По его словам, на поле есть тыквенная аллея, тыквенный боулинг, бассейн с тыквами, качели, фотозона с тыквами и декорирован "Запорожец".

Также посетителям предлагают попробовать тыквенную пиццу.

Тыквенное "поле" на Буковине / Фото Виталия Олейника, Укринформ

Обратите внимание! Стоимость входа с человека – 50 гривен, дети до 10 лет – бесплатно.

Ожидается, что принимать посетителей будут до 20 октября.