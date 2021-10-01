Воно розкинулося у селі Мамаївці Чернівецької області. У теплу пору на цій території квітло тюльпанове поле.
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На Буковині з'явилася локація з гарбузами
Атракцію із 50 тоннами гарбузів відкрили власники тюльпанового поля.
На площі у кілька гектарів розташовано близько 50 тонн гарбузів. Половину із них ми вирощували самі, іншу – закупляли. Чимало гарбузів привезли з Херсона,
– заявив власник поля Валентин Венгринюк.
За його словами, на полі є гарбузова алея, гарбузовий боулінг, басейн з гарбузами, гойдалки, фотозона з гарбузами та задекорований "Запорожець".
Також відвідувачам пропонують скуштувати гарбузову піцу.
Гарбузове "поле" на Буковині / Фото Віталія Олійника, Укрінформ
Очікується, що прийматимуть відвідувачів до 20 жовтня.