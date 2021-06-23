Відпочивальники помітили, що неподалік від них пропливає сімейство дельфінів. Вони вирішили не втрачати можливості, наблизитися до тварин і зафільмувати це на камеру.

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Дельфіни почали підпливати все ближче і ближче. На опублікованому записі можна помітити, як дельфіни наближаються, здійснюючи запаморочливі "танці" на спині.

За словами однієї з дівчат, вона не була готова до того, що ці тварини вміють так швидко пересуватися. З усім тим, втримала камеру та стала авторкою чудового відео.

Інші очевидці додають, що ссавці навіть окропили одяг дівчат – так близько наблизилися до них.



Відзначимо, тим часом на Азовському морі морські блохи атакують туристів.