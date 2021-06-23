Отдыхающие заметили, что неподалеку от них проплывает семейство дельфинов. Они решили не терять возможности, приблизиться к животным и заснять это на камеру.

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Дельфины начали подплывать все ближе и ближе. На опубликованной записи можно заметить, как дельфины приближаются, осуществляя умопомрачительные "танцы" на спине.

По словам одной из девушек, она не была готова к тому, что эти животные умеют так быстро передвигаться. Со всем тем, удержала камеру и стала автором замечательного видео.

Другие очевидцы добавляют, что млекопитающие даже окропили одежду девушек – так близко приблизились к ним.



Отметим, между тем на Азовском море морские блохи атакуют туристов.