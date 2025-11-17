Ба навіть відбити потяг до подорожей надалі. 24 Канал розповість про такі міста у Європі докладніше.

Остерігайтесь їх: які міста можуть зіпсувати вашу першу закордонну подорож?

Рим, столиця Італії.

Це місто дуже красиве та популярне, часто улюблене для мандрівок для безлічі людей. Але його недарма і часто називають пасткою для туристів, як пише BuzzFeed, – через величезні черги до музеїв та основних пам’яток, переповнені вулички й високі ціни.

Навіть найвідоміші місця, як Колізей чи Ватикан, вимагають тривалого чекання, що може виснажити туристів, особливо тих, хто подорожує вперше. Також і транспортна система міста досить складна для орієнтування без попередньої підготовки. Простіше кажучи, Рим точно варто відвідати, але не у першій мандрівці.

Барселона в Іспанії.

Її справедливо вважають однією з найбільш мальовничих та гостинних іспанських локацій. А проте і все частіше критикують за перевантаження туристами, особливо у зоні Готичного кварталу і на пляжах. "Європейський напрямок, де місцеві жителі не хочуть вас" – ось як називають це місто у відгуках, пише Independent.

Справді, додатковий шум, навіть у вечірній час, і надмірна кількість вуличних торговців можуть створити враження негостинного міського середовища. Тож для першої подорожі Барселону не обирайте, а от для наступних – просто обов'язково.

Париж у Франції.

Він залишається культовою столицею мистецтва і романтики, але програє за комфортом новим напрямкам. Бо дорогі кафе, плутана система метро, мовні бар'єри та натовпи роблять цей мегаполіс складним для першого знайомства з подорожами, пише Radical Storage.

З огляду на інтенсивність туристичного потоку в паризьких музеях і на Монмартрі, новачки можуть відчути вигорання ще на початку поїздки. Тому плануйте Париж для мандрівки вже на тоді, коли будете мати схожий досвід та "наб'єте руку".

Зверніть увагу, що ваші особисті враження можуть суттєво відрізнятися від вражень інших людей. Є багато різних версій топу найгірших міст, але у підсумку варто найбільше довіряти власному досвіду.

Хай там як, для першої подорожі варто обирати міста з більш комфортною атмосферою, доброю інфраструктурою і привітними мешканцями. І в такий спосіб убезпечити себе від зіпсованих вражень від перших мандрівок, які зазвичай залишають найглибший відбиток у пам'яті.

А які європейські міста для першої подорожі якраз обирати варто?