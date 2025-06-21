Досвідчений мандрівник Дрю Бінскі поділився власним топ 10 найкращих міст на світі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.
Читайте також На цей острів в Африці літають тільки мільярдери: чим він такий особливий
Прага – найкраще місто у світі
З усіх міст світу Бінскі найбільше полюбилося те, яке розташоване не так вже й далеко від України – Прага.
Я об'їздив усю Європу і можу сказати, що це просто найкраще місто не лише в Європі, а й у всьому світі. У Празі так багато цікавого, що ви мусите туди поїхати,
– розповів британець.
Туристу сподобалося те, що Прагу можна обійти за один день. У чеській столиці є багато неймовірно красивих архітектурних будівель – Карлів міст, Празький град, Вацлавська площа тощо. Також для туристів доступні дегустації пива та багато оглядових майданчиків з красивим видом.
Топ 10 найкращих міст світу
- Прага, Чехія;
- Сеул, Південна Корея;
- Ханой, В'єтнам;
- Бейрут, Ліван;
- Берлін, Німеччина;
- Чикаго, США;
- Лахор, Пакистан;
- Ісфахан, Іран;
- Амстердам, Нідерланди;
- Гонконг.
До речі, турист зі США Майкл Зервос також об'їздив весь світ і назвав три місця, які його найбільше вразили.