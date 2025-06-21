Досвідчений мандрівник Дрю Бінскі поділився власним топ 10 найкращих міст на світі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Прага – найкраще місто у світі

З усіх міст світу Бінскі найбільше полюбилося те, яке розташоване не так вже й далеко від України – Прага.

Я об'їздив усю Європу і можу сказати, що це просто найкраще місто не лише в Європі, а й у всьому світі. У Празі так багато цікавого, що ви мусите туди поїхати,

– розповів британець.

Туристу сподобалося те, що Прагу можна обійти за один день. У чеській столиці є багато неймовірно красивих архітектурних будівель – Карлів міст, Празький град, Вацлавська площа тощо. Також для туристів доступні дегустації пива та багато оглядових майданчиків з красивим видом.

Топ 10 найкращих міст світу

Прага, Чехія;

Сеул, Південна Корея;

Ханой, В'єтнам;

Бейрут, Ліван;

Берлін, Німеччина;

Чикаго, США;

Лахор, Пакистан;

Ісфахан, Іран;

Амстердам, Нідерланди;

Гонконг.

До речі, турист зі США Майкл Зервос також об'їздив весь світ і назвав три місця, які його найбільше вразили.