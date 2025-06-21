Острів, де відпочивають багатії

Мнемба розташований на північний схід від відомого танзанійського курорту Занзібар. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Мнемба – це зовсім крихітний острів, довжиною всього лиш у 500 метрів, а тому його можна обійтися вздовж лише за пів години. Більшість людей ніколи навіть не чули про цей острів. Однак він є страшенно популярним серед багатіїв. Мнембу вважають одним з найексклюзивніших та найзатишніших місць для відпочинку в Африці.

Білосніжний піщаний пляж та бірюзова вода створюють відчуття раю на землі. На острові одночасно може перебувати лише кілька десятків людей. Саме через приватність та неймовірну природу Мнемба полюбилася мільярдерам. Кажуть, що на цьому острові обожнює відпочивати засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс. Зазвичай він прилітає на Занзібар, а на Мнембу добирається човном.



Острів, який обожнюють багатії / Фото Michał Kott, Pexels

На острові нема туристів чи преси, лише кілька котеджів на березі моря, покоївки, приватні кухарі та ідеальний спокій, який зараз так важко знайти. Тут навіть нема Wi-Fi, якщо гості не попросять про нього. З інфраструктури – лише піщані доріжки, пальми і дерев'яні тераси.

Поблизу острова можна зайнятися дайвінгом, адже ці води є частиною морського заповідника, а тому мають дуже красивий підводний світ. Тут відпочивальники мають змогу поплавати у кришталево чистій воді з черепахами, дельфінами і навіть китовими акулами. Також доступні каяки, віндсерфінг, приватні круїзи на заході сонця, сеанси масажу та йоги тощо.

Компанія, яка керує островом, серйозно ставиться до екології та намагається вберегти незайману природу острова. Саме тому кількість людей, які можуть відвідати Мнембу та риф – обмежена.