Туристка Тріша Патрас під час своєї мандрівки уникала популярних напрямків і намагалася знайти невідомі місця за допомогою місцевих мешканців. У своєму блозі на Business Insider вона поділилася досвідом з мандрівки, пише 24 Канал.

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Пляж Кашуні (Спліт, Хорватія)

Мандрівниці вдалося випадково потрапити на казковий пляж Kašjuni Beach у хорватському спліті. Під час прогулянки парком Мар'ян дівчина дісталася до вершини оглядового майданчика, де на Google Maps помітила пляж у кінці стежки.

Коли вона прибула до кінця стежки, то виявила приголомшливий пляж із кришталево чистою водою, який розташований між півостровом скелястих утворень.



Пляж Кашуні / Фото Тріша Патрас

Пляж виявився облагородженим з невеликим баром, де пропонували напої та легкі закуски за доступними цінами.

Пляж Калогерос (Парос, Греція)

Тріша Патрас у компанії сестри провела 10 днів у Греції, дотримуючись складеного маршруту. Однак в останній день мандрівниці вирішили відправитися у спонтанну мандрівку.

Власник магазину в Наусі, селі на Паросі, порекомендував дівчатам відвідати Kalogeros Beach. Туристка у своєму блозі зазначила, що "одна з найкрутіших речей на цьому пляжі – це характерна сіра глина, яка прилипає до скель".



Пляж Калогерос / Фото Тріша Патрас

За її словами, люди на пляжі обмазуються грязями, перш ніж вмитися в чистій воді Середземного моря. Вона зазначила, що на пляжі не було жодних закладів, а сам він здавався тихим і небагатолюдним.

Спьяджа дель Паезе (Ріомаджоре, Італія)

Мандрівниця розповіла, що бувала в Чінкве-Терре і зазвичай проводила час у пляжних клубах Монтероссо. В останній поїздці дівчинка спробувала знайти щось більш віддалене.

Довга прогулянка п'ятьма містами привела мандрівницю на Spiaggia Del Paese, невеликий пляж у Ріомаджоре. За її словами, на цьому пляжі значно менше людей порівняно з деякими іншими в Чінкве-Терре.



Спьяджа дель Паезе / Фото Тріша Патрас

При цьому Тріша була в захваті від купання в солоних водах цього пляжу, водночас роздивляючись приголомшливі краєвиди Чінкве-Терре.

Популярний американський вебсайт для мандрівників Tripadvisor опублікував рейтинг найкращих пляжів Європи для відпочинку у 2025 році. До п'ятірки увійшли два грецькі, а також один португальський, один іспанський та один італійський пляжі.