Чи не кожен турист мріє опинитися на красивому піщаному пляжі, насолодитися бризом моря й при цьому заощадити на відпочинку. Де дешево відпочити на морі – розповідає 24 Канал.

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Де бюджетно відпочити на морі

Серед бюджетних напрямків для відпочинку на морі окреме місце займає Болгарія. Ця країна та Чорне море, яке омиває її береги, добре знайомі українським мандрівникам.

У Болгарії розташовується Сонячний Берег – один найдешевших курортів Європи з піщаними пляжами. Порівняно з курортами в Україні, літня спека приходить у Болгарію трошки швидше. І вже у червні Чорне море в Болгарії тепле для купання.

Відпочинок у Болгарії можна спланувати як самостійно, так і придбати тур. Вартість путівки для двох на тиждень до Болгарії розпочинається з майже 36 тисяч гривень. Середня ж ціна туру: 40 – 50 тисяч гривень.



Сонячний Берег / Фото Ганс Бергер

Ціни на тури до Болгарії дещо дешевші, аніж у ще одну бюджетну країну Європи – Албанію.

Самостійне планування поїздки в Болгарію не сильно відрізнятиметься ціною від туристичного туру, а в деяких випадках може бути й дорожче. Наприклад, середня вартість проживання в апартаментах чи готелі складе 7 000 – 14 000 гривень за тиждень.



Сонячний Берег / Фото Йоанна Друмчева

Ще близько 5 000 – 10 000 гривень потрібно буде витратити на харчування і пляжні аксесуари. Трансфер з України автобусом з України коштуватиме приблизно 2 000 – 4 000 гривень в обидва боки.

Важливо зазначити, що ціни на відпочинок у Болгарії можуть варіюватися залежного від курорту й сезону. Щоб подорожувати бюджетно варто спланувати поїздку заздалегідь.