Переможці фотоконкурсу для мандрівників від National Geographic: неймовірні світлини з подорожей

Вже 10 років поспіль журнал National Geographic Traveler представляє переможців фотоконкурсу серед мандрівників. У 2021-му конкурс відкрився для участі у березні.

Попри COVID-19, туристи з усього світу мандрували та надсилали свої роботи. Видання отримало тисячі знімків з повітря, з портретами людей та зображеннями дикої природи.

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National Geographic Traveler оголосив переможців фотоконкурсу

Ми провели 18 місяців у глобальній пандемії, але це не зменшило незмінної якості нашого щорічного конкурсу,

– заявив Пат Рідделл, редактор журналу National Geographic Traveler.

Він додав, що цьогорічні переможці нагадують про те, як бачать фотографи навколишній світ, і дарують магію захоплення миттю, що трапляється лише раз у житті.

Переможців визначили у 6 категоріях:

дика природа;

урбаністика;

їжа та подорожі;

люди;

пейзаж;

портфоліо.

Дика природа



Самотній кролик у Річмонд-парку в Лондоні / Фото Мітчелла Льюїса

Урбаністика



Будівля Veles e Vents у Валенсії, Іспанія / Фото Клари Діп Ван Ченг

Їжа та подорожі



Чоловіки, що розробляють рибу в Мексиці / Фото Ніка Кріллі-Харгрейва

Люди



Крижана рибалка на замерзлому морі в Хоккайдо, Японія / Фото Клера Уорінга

Пейзаж



Пляж Мармуровий пагорб в Донегалі, Ірландія / Фото Озгуна Оздеміра

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Портфоліо

Андро Лорія став володарем гран-прі. Кожен з його кадрів був зроблений в Ісландії з маленького літака всього за один політ.



Пейзажі Ісландії / Фото Андро Лорія



Ісландія / Фото Андро Лорія



Ісландія / Фото Андро Лорія