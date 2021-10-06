Несмотря на COVID-19, туристы со всего мира путешествовали и присылали свои работы. Издание получило тысячи снимков с воздуха, с портретами людей и изображениями дикой природы.
Читайте также С прозрачным полом и на высоте более 300 метров: в Нью-Йорке откроют смотровую площадку
National Geographic Traveler объявил победителей фотоконкурса
Мы провели 18 месяцев в глобальной пандемии, но это не уменьшило неизменного качества нашего ежегодного конкурса,
– заявил Пат Ридделл, редактор журнала National Geographic Traveler.
Он добавил, что в этом году победители напоминают о том, как видят фотографы окружающий мир, и дарят магию увлекательного мига, что случается только раз в жизни.
Победителей определили в 6 категориях:
- дикая природа;
- урбанистика;
- еда и путешествия;
- люди;
- пейзаж;
- портфолио.
Дикая природа
Одинокий кролик в Ричмонд-парке в Лондоне / Фото Митчелла Льюиса
Урбанистика
Здание Veles e Vents в Валенсии, Испания / Фото Клары Дип Ван Ченг
Еда и путешествия
Мужчины, разрабатывающие рыбу в Мексике / Фото Ника Крилли-Харгрейва
Люди
Ледяная рыбалка на замерзшем море в Хоккайдо, Япония / Фото Клера Уоринга
Пейзаж
Пляж Мраморный холм в Донегале, Ирландия / Фото Озгуна Оздемира
Обратите внимание Мечта каждого путешественника: необычный отель в Норвегии с видом на фьорд
Портфолио
Андро Лория стал обладателем гран-при. Каждый из его кадров был сделан в Исландии с маленького самолета всего за один полет.
Пейзажи Исландии / Фото Андро Лория
Исландия / Фото Андро Лория
Исландия / Фото Андро Лория