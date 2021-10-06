Попри COVID-19, туристи з усього світу мандрували та надсилали свої роботи. Видання отримало тисячі знімків з повітря, з портретами людей та зображеннями дикої природи.
Читайте також З прозорою підлогою та на висоті понад 300 метрів: у Нью-Йорку відкриють оглядовий майданчик
National Geographic Traveler оголосив переможців фотоконкурсу
Ми провели 18 місяців у глобальній пандемії, але це не зменшило незмінної якості нашого щорічного конкурсу,
– заявив Пат Рідделл, редактор журналу National Geographic Traveler.
Він додав, що цьогорічні переможці нагадують про те, як бачать фотографи навколишній світ, і дарують магію захоплення миттю, що трапляється лише раз у житті.
Переможців визначили у 6 категоріях:
- дика природа;
- урбаністика;
- їжа та подорожі;
- люди;
- пейзаж;
- портфоліо.
Дика природа
Самотній кролик у Річмонд-парку в Лондоні / Фото Мітчелла Льюїса
Урбаністика
Будівля Veles e Vents у Валенсії, Іспанія / Фото Клари Діп Ван Ченг
Їжа та подорожі
Чоловіки, що розробляють рибу в Мексиці / Фото Ніка Кріллі-Харгрейва
Люди
Крижана рибалка на замерзлому морі в Хоккайдо, Японія / Фото Клера Уорінга
Пейзаж
Пляж Мармуровий пагорб в Донегалі, Ірландія / Фото Озгуна Оздеміра
Зверніть увагу Мрія кожного мандрівника: незвичайний готель у Норвегії з краєвидом на фіорд
Портфоліо
Андро Лорія став володарем гран-прі. Кожен з його кадрів був зроблений в Ісландії з маленького літака всього за один політ.
Пейзажі Ісландії / Фото Андро Лорія
Ісландія / Фото Андро Лорія
Ісландія / Фото Андро Лорія