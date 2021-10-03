Що ж, у туристів є така можливість – мініготель на дереві. Будиночки у формі шишки розташовані саме на березі одного з норвезьких фіордів.

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Будиночків всього два – кожен розрахований на 4 людей. Woodnest розташовані на деревах, на висоті 5 – 6 метрів.

Цікаво, що стовбури дерев проходять через кімнати. Як всередині, так і ззовні, споруди повністю оброблені деревиною.

15-квадратні номери оснащені ліжками, санвузлом, кухонною зоною та вітальнею з панорамними вікнами, звідки відкривається неймовірний пейзаж на фіорд. До будиночків веде невеликий дерев'яний міст.

Готель на дереві у Норвегії / Фото Beautiful Life



Проєкт готелю розроблений архітектурною студією Helen & Hard. У них на меті було створення простору, який би справді втілював те, що означає перебувати на природі.

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Натомість на Гаваях знищать "Сходи в небо" – туристична атракція небезпечна для життя.