Чиновники міської ради виділили 1 мільйон доларів на знищення стежки, що полюбилася інстаграмерам та екстремалам. Проте коли розпочнуть демонтажні роботи, наразі невідомо.

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Знищення "Сходів в небо"

Уряд Гонолулу вирішив демонтувати круті сходи з 3922 сходинок та допоміжні конструкції. Таким чином хочуть убезпечити відвідувачів, які попри заборону долають "Сходи в небо". Щороку сюди приїжджало близько 4 тисяч мандрівників, які прагнули отримати знімку з гарною перспективою.

Сходи були побудували військові США під час Другої світової війни. Стежка вела до секретної радіобази, яка розташовувалась на одній з гірських вершин на острові Оаху на Гаваях.

Але Берегова охорона закрила стежку в 1987 році, коли сходи показали в одному з популярних телесеріалів. Туристів побільшало в рази. За порушення заборони перебувати тут загрожує штраф у розмірі 1 000 доларів. Але мандрівники все одно добиралися до місця, попри небезпечну конструкцію та ймовірне покарання.



Як виглядає конструкція / Фото Unsplash

Чому не відремонтувати цей об'єкт

Щорічно уряд витрачав близько 250 тисяч доларів на послуги безпеки, щоб ловити порушників. А у 2016 році агентство витратило 23 тисячі доларів на видалення гойдалок, які були незаконно встановлені на хребті біля вершини сходів. Це місце також було тягарем для місцевої поліції та пожежних служб. Проте, в цій місцині не було жодної зареєстрованої смерті через екстремальний підйом або падіння.

У 2001 році тодішній мер Джеремі Гарріс інвестував 875 тисяч доларів на виправлення пошкоджених частин сходів та оновлення секцій для безпечного загального доступу. Однак план відновлення так і не здійснився. За ці 20 років вартість ремонту значно зросла, тому вигідніше є демонтувати об'єкт.