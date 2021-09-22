Ідея проєкту належить Жан-Поль Касії – засновнику і дизайнеру архітектурної фірми в Нью-Йорку та Дубаї. Стиль митця будуть підкреслювати панорамні підйомники та оглядовий майданчик.

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Хмарочос на острові

"Вежа Доміно" буде побудована на рукотворному острові, з'єднаному мостом із західним узбережжям Занзібару. У ньому будуть розміщені готелі та житлові будинки з вражаючими зовнішніми терасами, орієнтованими на південний захід, для "приголомшливого краєвиду на Кам'яне місто, узбережжя та ефірні заходи Занзібару". Будівництво розпочнуть в найближчі пів року, проте висоту комплексу ще тримають в таємниці.



План проєкту хмарочоса / Фото The Daily Mail

Острівний курортний хмарочос з площею 37 гектарів виглядає як гігантська гра в доміно. Його задумав архітектор Жан-Поль Касія після гри зі своїм покійним батьком та двома синами.

Я мріяв про створення цього проєкту понад 10 років. Між своїм вродженим математичним порядком та геометрією, наявною у природі, чистими лініями та пропорціями, що викликають зростання, прогрес та свободу, він мав усі підшипники ікони, яку будь-хто міг би згадати та намалювати на паперовій серветці,

– розказав Жан-Поль Касії.

До приватного курорту можна дістатися вертольотом, човном або мостом. Тут будуть розташовані 104 "ексклюзивні" вілли над водою зі спеціальними кіосками для консьєржів, чотирма вертолітними майданчиками та причалами. Курорт також може похвалитися полем для гольфу з клубним будинком та весільною каплицею, до якої можна дістатися через водний міст. У вежі будуть резиденції, спа-центри, "п'яти-шестизірковий готель", панорамні підйомники та спеціальна оглядова платформа.



Одна зі сторін "Вежі Доміно" / Фото The Daily Mail