Идея проекту принадлежит Жан-Поль кассе - основателю и дизайнеру архитектурной фирмы в Нью-Йорке и Дубае. Стиль художника будут подчеркивать панорамные подъемники и смотровая площадка.

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Небоскреб на острове

"Башня Домино" будет построена на рукотворном острове, соединенном мостом с западным побережьем Занзибара. В нем будут размещены гостиницы и жилые дома с впечатляющими внешними террасами, ориентированными на юго-запад, для "потрясающего вида на Каменный город, побережье и эфирные мероприятия Занзибара". Строительство начнут в ближайшие полгода, однако высоту комплекса еще держат в тайне.

План проекту небоскреба/ Фото The Daily Mail

Островной курортный небоскреб с площадью 37 гектаров выглядит как гигантская игра в домино. Его задумал архитектор Жан-Поль Кассия после игры со своим покойным отцом и двумя сыновьями.

Я мечтал о создании этого проекту более 10 лет. Между своим врожденным математическим порядком и геометрией, имеющейся в природе, чистыми линиями и пропорциями, вызывающих рост, прогресс и свободу, он имел все подшипники иконы, которую любой мог бы вспомнить и нарисовать на бумажной салфетке,

– рассказал Жан-Поль Кассии.

К частному курорту можно добраться на вертолете, на лодке или по мосту. Здесь будут расположены 104 "эксклюзивные" виллы над водой со специальными киосками для консьержей, четырьмя вертолетными площадками и причалами. Курорт также может похвастаться полем для гольфа с клубным домом и свадебной часовней, в которой можно добраться через водный мост. В башне будут резиденции, спа-центры, "пяти-шестизвёздочный отель", панорамные подъемники и специальная обзорная платформа.



Одна из сторон "Башни Домино" / Фото The Daily Mail