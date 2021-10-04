Йдеться про оглядовий майданчик Summit One Vanderbilt зі скляною підлогою на висоті майже 305 метрів. Локація розташована в найвищому хмарочосі Мідтауна (центральна частина Манхеттену) – One Vanderbuilt.
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У Нью-Йорку відкриють новий оглядовий майданчик
Проєкт розробила архітектурна фірма Kohn Pedersen Fox. Втілення задуму обійшлося у 3,3 мільярда доларів.
У Нью-Йорку відкриють новий оглядовий майданчик / Фото Summit One Vanderbilt
Інтер'єри для Summit розроблені архітектурною студією Snøhetta. Вони включають лаунж і кафе Apres, де подаватимуть легкі закуски та коктейлі.
Summit One Vanderbilt – це захопливий і чуттєвий простір, що охоплює міські пейзажі Нью-Йорка. Наш підхід до дизайну інтер'єру дозволяє відвідувачам зрозуміти своє місце у великому місті,
– зауважила директорка Snøhetta Енн-Рейчел Шиффманн.
Загалом Summit One Vanderbuilt вміщує в себе оглядовий майданчик (останні 4 поверхи хмарочоса), відкриту терасу і ліфти зі скляною підлогою.
Відкрита тераса Summit One Vanderbilt / Фото Summit One Vanderbilt
На відкриту терасу, що на висоті 364 метри, можна підійнятися на прозорих ліфтах всього за 42 секунди. Вони називаються "Сходження" і підіймаються зовнішньою стороною будівлі.
Прозорі ліфти "Сходження" / Фото Summit One Vanderbilt
Крім того, в одній з частин оглядового майданчика, під назвою "Левітація", проходить виставка японської художниці Яеї Кусама "Хмари".
Виставка "Хмари" / Фото Pacific Press Agency / Legion Media
Також у вежі є інсталяція "Повітря" художника Kenzo Digital – це декілька дзеркальних кімнат, в яких місто відбивається крізь скляні стіни, підлогу і стелю.
Інсталяція "Повітря" / Фото Summit One Vanderbilt
Зазначається, що офіційно для відвідувачів оглядовий майданчик відкриється 21 жовтня.