Pegasus Airlines у літньому сезоні 2021 літатиме на турецькі курорти з 4 міст України: деталі

17 лютого 2021 , 15:43
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Джерело:

Airline Haber

Турецький лоукостер розширив кількість маршрутів на період літнього сезону. Тепер на курорти Туреччини туристи зможуть дістатися з чотирьох українських міст.

Усі перельоти здійснюватимуться вночі. Продаж авіаквитків на рейси – вже розпочато.

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У літній сезон авіакомпанія планує обслуговувати три маршрути – з Києва до Бодрума, Ізміра й Даламана, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два з шести маршрутів – нові: Харків – Бодрум та Запоріжжя – Бодрум.

Згідно з наданою виданням таблицею, рейси будуть здійснюватися:

  • Київ – Ізмір 4 – 7 разів на тиждень
  • Київ – Даламар – 2 – 4
  • Київ – Бодрум – 5
  • Харків – Бодрум – двічі
  • Львів – Бодрум – тричі
  • Запоріжжя – Бодрум – 1 раз

Додамо, раніше Pegasus Airlines відкрив продаж квитків на прямі сезонні рейси Львів – Бодрум.

Міністр культури й туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що в умовах пандемії коронавірусу туристичний сезон планують відкрити у квітні.