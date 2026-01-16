Цікаві для вас локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Дивіться також Де розташоване найменше місто у світі з химерною середньовічною атмосферою

Де розташовані парки, до яких неможливо дістатись машиною?

Якщо ви хочете втекти від натовпів і провести час удвох у дикій природі, у США є унікальні національні парки, до яких можна дістатися лише човном або гідролітаком. Ці віддалені локації ідеально підходять для пар, які цінують спокій, незвичайні пейзажі та романтичні пригоди.

1. Нормандські острови, Каліфорнія

Вулканічні острови з унікальною флорою та фауною, де можна пішки досліджувати стежки або кататися на байдарках, насолоджуючись самотою.



Національний парк Нормандських островів, Каліфорнія / фото Depositphotos

2. Ворота Арктичного Національного Парку та Заповідника, Аляска

Величезна тундра і бореальні ліси, де парі доведеться планувати повітряні або піші тури, щоб насолодитися арктичною дикою природою.

3. Сухі Тортугас, Флорида

Архіпелаг із захоплюючими кораловими рифами та історичним Фортом Джефферсон. Ідеально для спільного дайвінгу, спостереження за птахами та романтичних заходів сонця.

Сухі Тортугас, Флорида / фото Knowhow

Дивіться також Не Ніагарський: де розташований найвищий водоспад у світі

4. Айл-Рояль, Мічиган

Понад 450 лісистих островів на Верхньому озері. Парі доступні походи, риболовля, байдарки та каяки в спокійній обстановці далеко від туристів.

5. Катмай, Аляска

Величезний парк із долинами, озерами та бурими ведмедями. Вражаючі краєвиди та екстремальна віддаленість роблять його справжнім викликом для пар, які люблять природу і пригоди.

Катмай, Аляска / фото BBC

Національний парк і заповідник Катмай був заснований у 1918 році для охорони регіону, спустошеного вулканом Новарупту та Долини десяти тисяч димів. Сьогодні парк також охороняє 9000-річну історію людства та є важливим середовищем існування лосося й тисяч бурих ведмедів, пише National Park Service.

Які парки у Львові варто побачити туристам?