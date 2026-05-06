У парку "Синевир" посилили правила через пожежну небезпеку: що змінилося для туристів

У період підвищеної пожежної небезпеки природний парк "Синевир" посилює контроль і запроваджує додаткові обмеження для відвідувачів. Такі заходи спрямовані на збереження лісових екосистем і мінімізацію ризиків.

Національний природний парк "Синевир" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці про посилення заходів безпеки у зв'язку з настанням пожежонебезпечного періоду. У парку наголошують, що для збереження унікальних лісових екосистем та запобігання займанням на території посилено контроль і патрулювання.

Чому у "Синевирі" тимчасово обмежують відвідування окремих територій?

Працівники державної охорони працюють у цілодобовому режимі, здійснюють регулярні обходи урочищ, а також приділяють особливу увагу важкодоступним ділянкам, рекреаційним зонам і місцям масового відпочинку туристів. Окремо проводиться роз'яснювальна робота з відвідувачами щодо правил пожежної безпеки.

Крім того, в окремих урочищах тимчасово запроваджено обмеження або повну заборону на відвідування. У парку підкреслюють, що такі заходи є вимушеними, але необхідними, адже навіть найменше порушення правил, зокрема недопалок або розведене багаття, може призвести до масштабної пожежі.

Важливо: адміністрація НПП "Синевир" закликає відвідувачів відповідально ставитися до перебування в лісі та суворо дотримуватися правил: не розпалювати вогонь у невідведених місцях, не спалювати суху рослинність, не залишати сміття та легкозаймисті матеріали.

Які ще правила варто знати відвідувачам парку "Синевир"?

Також хочемо нагадати, що 31 березня 2026 року природний парк "Синевир" повідомив про запровадження щорічного "сезону тиші" з 1 квітня по 15 червня 2026 року. Як зазначають в адміністрації, мета такого режиму – збереження біорізноманіття та створення сприятливих умов для відтворення дикої фауни.

"Сезон тиші" у парку "Синевир" / фото з офіційної сторінки парку

Весняно-літній період є критичним для життя лісових тварин: у цей час відбувається гніздування птахів та народження потомства у ссавців, зокрема оленів, козуль і ведмедів. Надмірний шум може спричинити стрес у тварин, залишення гнізд і навіть загибель молодняка. Відповідно до наказу №52 від 27.03.2026 року та чинного законодавства, на території парку у цей період забороняються будь-які роботи та дії, що створюють підвищений рівень шуму.

Зокрема йдеться про санітарні рубки лісу, лісогосподарські роботи із застосуванням техніки, а також проїзд транспорту поза межами визначених доріг та інші види діяльності, що можуть впливати на природне середовище.

Важливо: адміністрація НПП "Синевир" наголошують, що парк залишається відкритим для відвідувачів, однак гостей закликають дотримуватися правил "тихого" відпочинку.

Які парки Львова будуть цікаві туристам?

У Львові є справжній Єзуїтський сад, історія якого тягнеться ще з 16 століття. Він є найстарішим міським парком в Україні, розташований на схилі пагорба між вулицями Листопадового Чину і Крушельницької. Сьогодні він відомий як парк імені Івана Франка.

Також у Львові є цікавий парк Погулянка, що розташований у Личаківському районі. Це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від туристичного натовпу центральних районів, але залишитися в межах міста. Без комерційного галасу, тут можна влаштувати пікнік, почитати книгу біля озера чи просто насолодитися природою.