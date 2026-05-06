Национальный природный парк "Синевир" сообщил на своей странице в фейсбуке об усилении мер безопасности в связи с наступлением пожароопасного периода. В парке отмечают, что для сохранения уникальных лесных экосистем и предотвращения возгораний на территории усилен контроль и патрулирование.

Почему в "Синевире" временно ограничивают посещение отдельных территорий?

Работники государственной охраны работают в круглосуточном режиме, осуществляют регулярные обходы урочищ, а также уделяют особое внимание труднодоступным участкам, рекреационным зонам и местам массового отдыха туристов. Отдельно проводится разъяснительная работа с посетителями о правилах пожарной безопасности.

Кроме того, в отдельных урочищах временно введено ограничение или полный запрет на посещение. В парке подчеркивают, что такие меры являются вынужденными, но необходимыми, ведь даже малейшее нарушение правил, в частности окурок или разведенный костер, может привести к масштабному пожару.

Важно: администрация НПП "Синевир" призывает посетителей ответственно относиться к пребыванию в лесу и строго соблюдать правила: не разжигать огонь в неотведенных местах, не сжигать сухую растительность, не оставлять мусор и легковоспламеняющиеся материалы.

Какие еще правила следует знать посетителям парка "Синевир"?

Также хотим напомнить, что 31 марта 2026 года природный парк "Синевир" сообщил о введении ежегодного "сезона тишины" с 1 апреля по 15 июня 2026 года. Как отмечают в администрации, цель такого режима – сохранение биоразнообразия и создание благоприятных условий для воспроизводства дикой фауны.

"Сезон тишины" в парке "Синевир" / фото с официальной страницы парка

Весенне-летний период является критическим для жизни лесных животных: в это время происходит гнездование птиц и рождение потомства у млекопитающих, в частности оленей, косуль и медведей. Чрезмерный шум может вызвать стресс у животных, оставление гнезд и даже гибель молодняка. В соответствии с приказом №52 от 27.03.2026 года и действующего законодательства, на территории парка в этот период запрещаются любые работы и действия, создающие повышенный уровень шума.

В частности речь идет о санитарных рубках леса, лесохозяйственные работы с применением техники, а также проезд транспорта вне определенных дорог и другие виды деятельности, которые могут влиять на природную среду.

Важно: администрация НПП "Синевир" отмечают, что парк остается открытым для посетителей, однако гостей призывают соблюдать правила "тихого" отдыха.

Какие парки Львова будут интересны туристам?

Во Львове есть настоящий Иезуитский сад, история которого тянется еще с 16 века. Он является старейшим городским парком в Украине, расположен на склоне холма между улицами Листопадового Чина и Крушельницкой. Сегодня он известен как парк имени Ивана Франко.

Также во Львове есть интересный парк Погулянка, который расположен в Лычаковском районе. Это идеальное место для тех, кто хочет убежать от туристической толпы центральных районов, но остаться в черте города. Без коммерческого шума, здесь можно устроить пикник, почитать книгу у озера или просто насладиться природой.