Зокрема, у Парижі багато кафе та ресторанів використовують цю сумнівну практику. Туристам можуть подати недороге вино по келихах, але при цьому стягнути з них преміальну ціну, пише 24 Канал з посиланням на The Times.

Читайте також Чого туристам категорично не слід робити на курорті "all inclusive"

Як ресторани Парижу обманюють туристів з вином?

Останнім часом дедалі більше паризьких бістро та брассері замінюють преміальне Шаблі, яке зазвичай коштує близько 9 євро за келих, дешевшим Совіньйоном за 5 євро. Цю тривожну практику виявили два сомельє, які під виглядом англомовних туристів відвідали різноманітні заклади і відзначили поширену підміну вин.

З того часу багато офіціантів у ресторанах і барах визнали цю тенденцію, особливо в місцях, популярних серед туристів. Одна офіціантка прокоментувала ситуацію, заявивши, що багато відвідувачів не розрізняють смаків. "Сомельє знає різницю, а турист і гадки не має", – зауважила вона, додавши, що в закладах часто виливають залишки вина назад в оригінальну пляшку.

Інший офіціант розповів, що його проінструктували подавати дешевше вино, щоб не відкривати дорожчі пляшки, які можуть зіпсуватися, якщо їх не використати.

Експерти Le Parisien радять туристам, які відвідують Париж, переконатися, що вино наливають з пляшки в їхній присутності, а етикетку чітко видно, як того вимагає закон.

Як Франція бореться з такою схемою обману туристів?

Французька влада бореться з шахрайством із вином протягом століть, а спеціальні інспектори повинні влаштовувати перевірки. Однак їхні ресурси обмежені, оскільки тільки в Парижі налічується близько 60 000 ресторанів, кафе, барів та інших закладів гостинності.

Максимальне покарання за обман клієнтів із вином – 3 роки в'язниці та штраф у розмірі 30 000 євро.

В яких країнах найбільше обманюють туристів?