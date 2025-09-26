Дослідження Go.compare оцінило дані з кількох країн за допомогою ONS та опитувань, й виявило 10 туристичних напрямків, де мандрівники найчастіше стали жертвами шахрайства. Про це пише 24 Канал.

Читайте також Бюджетно, автентично і без натовпів: 3 райські куточки Середземномор'я, які б'ють рекорди у 2025

В яких країнах найчастіше обманюють туристів?

Іспанія стала країною-лідером з туристичного шахрайства: за останні роки жертвами шахраїв стали понад 1 мільйон відпочивальників. Слідом за Іспанією – Франція, США та Італія, де туристи теж часто стають мішенню для шахраїв.

Іспанія – 1 054 729 обманутих туристів; Франція – 212 186; США – 153 184; Італія – 102,384; Греція – 81 918; Португалія – 75 674; Туреччина – 59 256; Німеччина – 56 940; Нідерланди – 39,600; Кіпр – 6,206.

Рейтинг створили на основі даних з різних вебсайтів туристичного страхування щодо шахрайських заяв, зроблених відпочивальниками. Це були різні види майнових злочинів, але найбільш поширені:

кишенькові крадіжки в людних місцях;

шахрайство з таксі;

обман у ресторанах/магазинах;

вуличні "атракціони";

"безплатні" сувеніри;

фальшиві гіди та тури;

обман при обміні валюти;

фішинг і крадіжка даних;

шахрайство з орендою транспорту.

Як уникнути кишенькових злодіїв у Європі?

Популярна відеоблогерка @Lilgreen_cy дала цінні поради, як захиститися від шахрайства у великих туристичних центрах, таких як Рим і Париж.

Поясна сумка під одягом – надійний спосіб зберігання грошей та документів.

– надійний спосіб зберігання грошей та документів. Рюкзак з антикрадіжною системою – захистить від розрізів і сканування карток.

– захистить від розрізів і сканування карток. Уникайте задніх кишень – не кладіть телефон, гаманець та інші цінні речі в кишені джинсів або куртки.

– не кладіть телефон, гаманець та інші цінні речі в кишені джинсів або куртки. Будьте обережні в натовпі – кишенькові злодії часто працюють у місцях великого скупчення людей, таких як метро, автобусні зупинки та туристичні пам'ятки.

– кишенькові злодії часто працюють у місцях великого скупчення людей, таких як метро, автобусні зупинки та туристичні пам'ятки. Стежте за напоями в барах – шахраї можуть додавати зайві позиції в рахунок або підмішувати невідомі інгредієнти в коктейлі.

– шахраї можуть додавати зайві позиції в рахунок або підмішувати невідомі інгредієнти в коктейлі. Не приймайте допомогу від незнайомців – особливо при купівлі квитків або використанні банкоматів, оскільки це може бути пасткою шахраїв.

Експерти також рекомендують мандрівникам оформити страховку для захисту від можливих фінансових втрат через крадіжку, шахрайство або інші непередбачувані обставини.

Що ще врахувати під час подорожі?