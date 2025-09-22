У той час як деякі предмети слугують радісним нагадуванням про пригоди, інші можуть становити небезпеку для довкілля або навіть призвести до юридичних проблем. Які види сувенірів не слід привозити з відпустки, розповідає 24 Канал з посиланням на House Beautiful та Euronews.

Які сувеніри не варто везти з відпустки?

Корали та мушлі

Ці водні скарби можуть бути захопливими, але вони життєво важливі для морських екосистем і їм слід дати спокій. Тим часом мушлі не лише є притулком для різних морських істот, але й сприяють структурній цілісності пляжів.

Продукти екзотичних тварин

Вироби зі шкіри екзотичних тварин, зокрема змій та крокодилів, часто сприймаються як символи розкоші. Однак, ці вироби можуть бути пов'язані зі зникаючими або охоронюваними видами.

Купівля-продаж таких виробів підлягає суворому регулюванню і може бути повністю заборонена міжнародними договорами. Експерти попереджають, що володіння предметами, виготовленими з цих матеріалів, не лише загрожує біорізноманіттю, але й ризикує юридичними ускладненнями, зокрема на митних пунктах пропуску.

Деревина та вироби з неї

Дерев'яні сувеніри, відомі своєю сільською естетикою, можуть приховувати значні етичні дилеми. Численні види деревини, наприклад, бразильський палісандр, класифікуються як, ті що зникають, і перебувають під захистом міжнародного права через поширеність незаконних практик вирубки.

Тропічні риби та комахи в рамці

Те, що спочатку може здатися унікальним декоративним елементом або доповненням до акваріума, має потенційні екологічні наслідки. Вилучення комах і риб з їхніх природних середовищ існування в декоративних цілях створює значні ризики для місцевих екосистем. Крім того, методи, що застосовуються для вилову та збереження цих істот, часто негуманні.



Тому особам, які зацікавлені у таких декоративних предметах, варто вивчити альтернативи – художні репродукції або етичні копії, які не завдають шкоди дикій природі.

Культурні артефакти та антикваріат

Експерти застерігають, що торгівля культурними артефактами та антикваріатом пов'язана з безліччю етичних і правових проблем. Під час відвідування місць, що мають культурне або релігійне значення, мандрівників закликають утримуватися від спроб забрати додому фізичну частинку цього місця.

Тим, хто під час подорожі шукає цінні антикварні речі, варто купувати їх лише у перевірених дилерів. Важливо, щоб ці продавці могли надати документи, що підтверджують законність і етичність предметів.

