Лідирує 5 років поспіль: визначено найпривабливіше місто планети

Деякі міста з року в рік доводять, що їхня популярність – не випадковість. Вони мають в собі щось таке, за чим мандрівники повертаються знову і знову. Саме Париж вже вп’яте поспіль очолив рейтинг зі 100 найкращих туристичних напрямків.

У списку чотири з п’яти перших позицій посіли саме європейські міста, пише Travel + Leisure. Першість зберіг Париж. У 2025 році французьку столицю відвідали понад 18 мільйонів туристів.

Чому Париж знову став найпопулярнішим?

Успіх міста забезпечили розвинена туристична інфраструктура, насичене культурне життя та фокус на сталому розвитку. Додатковий інтерес у туристів викликало повторне відкриття Собору Паризької Богоматері, яке стало однією з ключових подій року.

Друге місце у списку посів Мадрид, який отримав високі оцінки за ініціативи у сфері сталого розвитку та міської мобільності. На третю сходинку піднявся Токіо завдяки яскравому досвіду для відвідувачів і проведенню масштабних спортивних подій.

До п’ятірки увійшли Рим, який зміцнив позиції завдяки відкриттю нових розкішних готелів та Мілан – світовий центр моди та дизайну.

Попри домінування Європи, Азія швидко скорочує відставання. За даними звіту, у 2025 році міжнародний туризм продовжив зростати. Найбільшу динаміку продемонстрував Азіатсько-Тихоокеанський регіон – плюс 10%, за ним йдуть Близький Схід та Африка з показником у 7%. Серед міст за кількістю відвідувачів лідирує Бангкок – 30 мільйонів туристів, далі йде Гонконг, Лондон і Макао.

Стрімке зростання туристичних потоків зумовлене спрощенням візових правил, а також масштабними культурними та спортивними подіями, які покращують досвід мандрівників. До першої десятки серед США зміг увійти лише Нью-Йорк, який посів шосту позицію.

Що варто побачити в Парижі, крім туристичних локацій?

Ерін Вакс, яка прожила у Парижі 4 роки, назвала непопулярні серед туристів місця, які вона радить відвідати, пише Daily Mail. Щоб відчути справжню французьку атмосферу, варто відвідати пекарні у спальних районах, а також бар Le Pavillon des Canaux на каналі Сен-Мартен.

Улюблений музей дівчини – музей Родена, в якому зібрана колекція робіт французького скульптора. Щоб потрапити у пекарні зі справжньою французькою атмосферою і найсмачнішою випічкою, треба проїхатись до спальних районів – дівчина радить округи 15 і 9.

