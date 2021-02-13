Пара мала відпочити у США, а випадково полетіла в іншу сторону

Подружжя з Іспанії планувала провести свою відпустку на березі моря у США. Проте потрапила на інший кінець країни з вини туроператора.

Їх літак приземлився у місті Портленд у штаті Орегон, а повинні були опинитися в населеному пункті в штаті Мен. Помилка сталася, тому що турагент забронював їх рейс в неправильний штат.

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Їм на допомогу прийшов співробітник аеропорту Мартін Ріос, адже пара навіть не знали мови і не могла зрозуміти, що сталося.

Мартін виступив для них перекладачем і допоміг їм знайти агента з продажу квитків, який повинен був забронювати мандрівникам квитки на інший рейс.

Ще була одна проблема у тому, що іспанці взяли з собою тільки 200 доларів готівкою.

В результаті працівник аеропорту Мартін оплатив туристам переліт і допоміг полетіти в потрібне місце.

Вони виявилися в чужій країні без знання мови. Я б не зміг дозволити собі кинути їх там і повернутися до своїх обов'язків,

– поділився працівник авіакомпанії.

У грудні сталася подібна ситуація непальська авіакомпанія Buddha Air помилково направили літак з 69 пасажирами з Катманду не в ту сторону.