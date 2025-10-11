Це не дуже стара пам'ятка, її збудували у 1904 році – але з нею пов'язують дуже драматичну любовну історію. 24 Канал із посиланням на BBC розповість про це докладніше.
Свідок зради та кохання: чому варто відвідати руїни палацу в селі Стригани?
Палац князів Четвертинських у Стриганах на Хмельниччині – це архітектурна пам'ятка у стилі європейського модерну. І от якось вона стала свідком трагічної історії кохання.
Князь Святополк-Четвертинський придбав для себе цей палац на березі річки Горинь у мальовничому куточку. Він викупив ці землі у свого друга Романа Сангушка, зачарований, власне, природою і бажаючи оселитися на цьому місці.
Туди він переїхав не сам, а зі своєю молодшою на 20 років дружиною, оточивши її розкішшю. Як пише UkrainaIncognita, за переказами, підлога в деяких кімнатах палацу була зроблена з міді, а утеплена лебединим пухом.
Однак їхнє щастя було зруйноване зрадою – коханцем жінки став, за легендою, один із німецьких інженерів, які працювали над будівництвом палацу. Коли князь дізнався про зраду, він удав, що їде у Варшаву, але раптово повернувся і побачив коханця буквально у своєму ліжку.
Пригнічений князь отруївся оцтовою есенцією і помер. А вдова виїхала з дітьми до Польщі. Відтак палац надалі поступово руйнувався.
Забутий палац князів Четвертинських / Дивіться фото tetiana_bychkovska
За радянської влади його використовували як сільраду, санаторій, дитячий табір. Якийсь час тут був навіть шпиталь для Української повстанської армії. Нині він у напівзруйнованому стані, а проте приваблює туристів і дослідників.
До палацу в Стриганах легко дістатися зі Славути, дорога комфортна. Руїни мають особливу атмосферу та нагадують про драматичні події минулого.
Які ще неординарні туристичні магніти Хмельниччини варто побачити?
Сатанівський замок. Це середньовічна фортеця, що є однією з найбільш збережених у регіоні та привертає увагу істориків і туристів своїми загадками.
Меджибізька фортеця. Це одна з найстаріших фортифікацій України зі складною історією оборонних боїв та легендами. Фортеця вражає архітектурою та історичною значущістю.