Це не дуже стара пам'ятка, її збудували у 1904 році – але з нею пов'язують дуже драматичну любовну історію. 24 Канал із посиланням на BBC розповість про це докладніше.

Свідок зради та кохання: чому варто відвідати руїни палацу в селі Стригани?

Палац князів Четвертинських у Стриганах на Хмельниччині – це архітектурна пам'ятка у стилі європейського модерну. І от якось вона стала свідком трагічної історії кохання.

Князь Святополк-Четвертинський придбав для себе цей палац на березі річки Горинь у мальовничому куточку. Він викупив ці землі у свого друга Романа Сангушка, зачарований, власне, природою і бажаючи оселитися на цьому місці.

Туди він переїхав не сам, а зі своєю молодшою на 20 років дружиною, оточивши її розкішшю. Як пише UkrainaIncognita, за переказами, підлога в деяких кімнатах палацу була зроблена з міді, а утеплена лебединим пухом.

Однак їхнє щастя було зруйноване зрадою – коханцем жінки став, за легендою, один із німецьких інженерів, які працювали над будівництвом палацу. Коли князь дізнався про зраду, він удав, що їде у Варшаву, але раптово повернувся і побачив коханця буквально у своєму ліжку.

Пригнічений князь отруївся оцтовою есенцією і помер. А вдова виїхала з дітьми до Польщі. Відтак палац надалі поступово руйнувався.

Забутий палац князів Четвертинських / Дивіться фото tetiana_bychkovska

За радянської влади його використовували як сільраду, санаторій, дитячий табір. Якийсь час тут був навіть шпиталь для Української повстанської армії. Нині він у напівзруйнованому стані, а проте приваблює туристів і дослідників.

До палацу в Стриганах легко дістатися зі Славути, дорога комфортна. Руїни мають особливу атмосферу та нагадують про драматичні події минулого.

