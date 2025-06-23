Розкішну резиденцію спроєктував відомий львівський архітектор Юзеф Сосновський. Цей палац він створив для себе та своєї родини, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Палац Сосновського

Палац є відомою пам'яткою архітектури з елементами неоготичного та неороманського стилів. Будівництво тривало на початку 1900-х років.

Резиденція складається з двох кам'яниць з окремими входами і сходовими майданчиками. Своїм виглядом вона нагадує давній рицарський замок.

Біля палацу є велична фігура лева, що зустрічає відвідувачів. На фасаді видніються герби власників і мешканців будинку.

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Обидві кам'яниці прикрашені маскаронами, ліпниною, ковкою та литтям, зокрема, об'ємними металевими квітами. Особливо привертає увагу балкон-лоджія. Його вважають одним із найбільш впізнаваних у Львові.

Чому палац складається з двох частин

В одній частині палацу жив сам архітектор, другу – здавали в оренду. Так було задумано ще до його будівництва.

Юзеф Сосновський жив у будинку недовго. Згодом він продав його колекціонеру-бібліофілу Францішку Бесядецькому. Тут навіть зосереджувалося його Товариство любителів книг.

Зважаючи на ці факти, будівлю називають і палацом Сосновського, і палацом Бесядецького. У наші дні це багатоквартирний будинок.