Роскошную резиденцию спроектировал известный львовский архитектор Юзеф Сосновский. Этот дворец он создал для себя и своей семьи, рассказывает 24 Канал.
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Что известно о Дворце Сосновского
Дворец является известным памятником архитектуры с элементами неоготического и неороманского стилей. Строительство продолжалось в начале 1900-х годов.
Резиденция состоит из из двух зданий с отдельными входами и лестничными площадками. Своим видом она напоминает древний рыцарский замок.
Возле дворца есть величественная фигура льва, встречающая посетителей. На фасаде виднеются гербы владельцев и жителей дома.
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Обе каменицы украшены маскаронами, лепниной, ковкой и литьем, в частности, объемными металлическими цветами. Особенно привлекает внимание балкон-лоджия. Его считают одним из самых узнаваемых во Львове.
Почему дворец состоит из двух частей
В одной части дворца жил сам архитектор, вторую – сдавали в аренду. Так было задумано еще до его строительства.
Юзеф Сосновский жил в доме недолго. Впоследствии он продал его коллекционеру-библиофилу Францишку Бесядецкому. Здесь даже сосредотачивалось его Общество любителей книг.
Учитывая эти факты, здание называют и дворцом Сосновского, и дворцом Бесядецкого. В наши дни это многоквартирный дом.