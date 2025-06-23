Роскошную резиденцию спроектировал известный львовский архитектор Юзеф Сосновский. Этот дворец он создал для себя и своей семьи, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Дворце Сосновского

Дворец является известным памятником архитектуры с элементами неоготического и неороманского стилей. Строительство продолжалось в начале 1900-х годов.

Резиденция состоит из из двух зданий с отдельными входами и лестничными площадками. Своим видом она напоминает древний рыцарский замок.

Возле дворца есть величественная фигура льва, встречающая посетителей. На фасаде виднеются гербы владельцев и жителей дома.

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Обе каменицы украшены маскаронами, лепниной, ковкой и литьем, в частности, объемными металлическими цветами. Особенно привлекает внимание балкон-лоджия. Его считают одним из самых узнаваемых во Львове.

Почему дворец состоит из двух частей

В одной части дворца жил сам архитектор, вторую – сдавали в аренду. Так было задумано еще до его строительства.

Юзеф Сосновский жил в доме недолго. Впоследствии он продал его коллекционеру-библиофилу Францишку Бесядецкому. Здесь даже сосредотачивалось его Общество любителей книг.

Учитывая эти факты, здание называют и дворцом Сосновского, и дворцом Бесядецкого. В наши дни это многоквартирный дом.