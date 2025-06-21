Місцева блогерка Анастасія поділилася ідеями, як можна провести час в Луцьку, якщо ви плануєте приїхати туди влітку. 24 Канал, посилаючись на тікток дівчини, детальніше розповідає про деякі з них.

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Що робити в Луцьку цього літа

Покататися на човнах річкою Стир

У місті є можливість покататися на човні, зокрема, в центральному парку, де облаштовано "Луцьку Венецію". Там організовують сплав каналами річки Стир.

Піти на лавандову ферму Purity

За декілька хвилин їзди від центру Луцька, у селі Жидичин, є гарна лавандова ферма. А зовсім скоро починається сезон цвітіння цієї рослини. Це чудове місце для відпочинку та фотосесій. Хоча насправді лаванду на фермі вирощують, аби потім отримати гідролати та ефірні олії преміумякості для виготовлення косметики.

Як цікаво провести літній відпочинок в Луцьку: відео

Відвідати місцевий зоопарк

Луцький зоопарк розташований у центрі міста, поруч із Парком культури та відпочинку імені Лесі Українки. Станом на кінець 2024 року там налічувалося близько 2 тисячі тварин і птахів. Багато з них занесені до Червоної книги України та Європи.

Поїхати в Хрінники та відпочити на природі

Мовиться про Хрінницьке водосховище, що розташоване за 40 кілометрів від Луцька. Це одне з найулюбленіших місць відпочинку серед жителів Волині та Рівненщини. Довкола водосховища є чимало баз відпочинку та гостьових будиночків, де можна орендувати катамаран або човен.