Заради нього знесли частину центру міста: чим ще унікальний найбільший парламент Європи
Палац Парламенту у Бухаресті є однією з найбільших адміністративних будівель у світі та поступається за площею лише Пентагону. Споруду зведено як частину масштабної перебудови міста, під час якої було знесено значну частину історичного центру столиці Румунії.
Прямо у центрі Бухареста розташована одна з найвідоміших і водночас найсуперечливіших будівель Європи – палац Парламенту. Це гігантська споруда, яка поєднує в собі ознаки архітектурної розкоші, політичної історії та масштабного будівельного проєкту епохи Чаушеску. З посиланням на Rolandia та Bucharest Through The Lens розповідаємо найцікавіші деталі.
Чому палац Парламенту у Бухаресті вважають однією з найбільших і найсуперечливіших будівель світу?
Палац Парламенту, який також відомий як "Народний дім", був зведений у період правління Ніколае Чаушеску як символ його режиму та амбітної програми перебудови міста. Для його будівництва було знесено значну частину історичного центру Бухареста, що викликало масштабні суспільні дискусії як у минулому, так і сьогодні.
Які є цікаві факти про палац?
- Це одна з найбільших адміністративних будівель у світі за площею, поступається лише Пентагону.
- Усередині налічується понад тисячу приміщень, частина з яких досі не використовується.
- Для будівництва знесли цілі історичні райони Бухареста, включно з церквами та житловими кварталами.
- Проєкт реалізовувався як частина масштабної перебудови столиці за часів Чаушеску.
- Будівля й сьогодні споживає величезні обсяги енергії, порівнянні з потребами невеликого міста.
- Усередині працює Національний музей сучасного мистецтва, який намагається переосмислити спадщину споруди.
- Попри суперечливу історію, палац залишається однією з головних туристичних атракцій Румунії.
- Після падіння комуністичного режиму будівля отримала нову роль: тут розмістили парламент Румунії, а також відкрили культурні інституції, що мали змінити її символічне значення.
