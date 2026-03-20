Ви точно бачили це місце: де знімали культовий кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої

Унікальна архітектурна локація Palais Bulles у Франції давно стала популярною серед режисерів. Тут знімали численні проєкти, у тому числі кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої "Глубоко".

Більшість знає культову пісню Монатіка та Дорофєєвої "Глубоко", яка вийшла у 2019 році. Нещодавно користувач valeriishcherbak на платформі тредс поділився цікавим фактом: кліп до цього хіта знімали у незвичайному будинку у Франції.

Йдеться про унікальну архітектурну споруду, історія створення якої не менш вражаюча, ніж сам кліп. Саме цей будинок став однією з ключових локацій, що підкреслили атмосферу відео та зробили його візуально особливим.

Чим унікальна будівля Palais Bulles?

У місті Канни, на скелястому узбережжі Середземного моря, розташований один із найвідоміших і найбільш незвичайних будинків світу Palais Bulles (Палац бульбашок). Збудований у 1989 році архітектором Антті Ловаг, цей комплекс став втіленням його бачення архітектури як гри: спонтанної, живої та сповненої несподіванок.

Будівля, також відома як будинок П'єра Кардена, отримала свою назву завдяки характерним округлим формам, розповідає Arch Daily. Саме ці "бульбашки" зробили проєкт одним із найвпізнаваніших у творчості Ловага. Для архітектора ключовим було не лише зовнішнє вигляд, а й те, як простір "відчувається" всередині.



П'єр Бернар та Антті Ловаг / фото Genius Loci

Він розвинув концепцію "habitology" – науки про комфортне проживання людини у просторі. Ловаг вважав, що традиційні кубічні форми обмежують рух і гармонію людини, тоді як округлі простори відповідають природним рухам тіла. За його словами, прямі лінії – це майже "протидія природі". Натомість коло і сфера відображають природний спосіб руху людини, її поле зору та спосіб взаємодії зі світом.

Округлі форми також мають практичне значення: сфера є однією з найміцніших і найефективніших геометричних форм, що дозволяє створювати легкі, але водночас стійкі конструкції. Будівництво таких об'єктів відбувалося нетипово: каркаси формувалися з металевої сітки, які буквально "викручували" разом із замовниками, визначаючи розташування простору на місці.



Процес будування / фото Genius Loci

Після цього конструкції заливали бетоном, створюючи унікальні округлі кімнати та коридори. Будівля часто використовується для масштабних заходів, зйомок та модних фотосесій, а її інтер'єри стали популярним фоном для подій Каннського кінофестивалю.

