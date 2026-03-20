Ви точно бачили це місце: де знімали культовий кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої
Унікальна архітектурна локація Palais Bulles у Франції давно стала популярною серед режисерів. Тут знімали численні проєкти, у тому числі кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої "Глубоко".
Більшість знає культову пісню Монатіка та Дорофєєвої "Глубоко", яка вийшла у 2019 році. Нещодавно користувач valeriishcherbak на платформі тредс поділився цікавим фактом: кліп до цього хіта знімали у незвичайному будинку у Франції.
Йдеться про унікальну архітектурну споруду, історія створення якої не менш вражаюча, ніж сам кліп. Саме цей будинок став однією з ключових локацій, що підкреслили атмосферу відео та зробили його візуально особливим.
Дивіться також Скільки коштує мрія: українка назвала суму, яку витратила у музеї "Гаррі Поттера" в Лондоні
Чим унікальна будівля Palais Bulles?
У місті Канни, на скелястому узбережжі Середземного моря, розташований один із найвідоміших і найбільш незвичайних будинків світу Palais Bulles (Палац бульбашок). Збудований у 1989 році архітектором Антті Ловаг, цей комплекс став втіленням його бачення архітектури як гри: спонтанної, живої та сповненої несподіванок.
Як виглядає будівля: дивитись відео
Будівля, також відома як будинок П'єра Кардена, отримала свою назву завдяки характерним округлим формам, розповідає Arch Daily. Саме ці "бульбашки" зробили проєкт одним із найвпізнаваніших у творчості Ловага. Для архітектора ключовим було не лише зовнішнє вигляд, а й те, як простір "відчувається" всередині.
П'єр Бернар та Антті Ловаг / фото Genius Loci
Він розвинув концепцію "habitology" – науки про комфортне проживання людини у просторі. Ловаг вважав, що традиційні кубічні форми обмежують рух і гармонію людини, тоді як округлі простори відповідають природним рухам тіла. За його словами, прямі лінії – це майже "протидія природі". Натомість коло і сфера відображають природний спосіб руху людини, її поле зору та спосіб взаємодії зі світом.
Дивіться також За кадром "Грішників": які реальні локації стали місцем зйомок культового фільму
Округлі форми також мають практичне значення: сфера є однією з найміцніших і найефективніших геометричних форм, що дозволяє створювати легкі, але водночас стійкі конструкції. Будівництво таких об'єктів відбувалося нетипово: каркаси формувалися з металевої сітки, які буквально "викручували" разом із замовниками, визначаючи розташування простору на місці.
Процес будування / фото Genius Loci
Після цього конструкції заливали бетоном, створюючи унікальні округлі кімнати та коридори. Будівля часто використовується для масштабних заходів, зйомок та модних фотосесій, а її інтер'єри стали популярним фоном для подій Каннського кінофестивалю.
Де знімали популярні фільми та серіали?
Ми вже розповідали про локації світу, де знімали Гаррі Поттера. Більшість з цих місць ви можете відвідати без проблем, адже вони відриті для всіх бажаючих туристів.
Або ж, де знімали серіал "Дивні дива". Загальний магазин Melvald's став робочим місцем Джойс, де вона купує телефони та світло в перших двох сезонах. Зараз на місці магазину працює піцерія.
