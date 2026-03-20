Укр Рус
Travel Цікаві місця України Ви точно бачили це місце: де знімали культовий кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої
20 березня, 14:38
3

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Кліп Дорофєєва та Монатік "Глубоко" знімали у будинку Palais Bulles у Франції.
  • Palais Bulles, збудований архітектором Антті Ловаг у 1989 році, відомий своєю унікальною округлою архітектурою.

Унікальна архітектурна локація Palais Bulles у Франції давно стала популярною серед режисерів. Тут знімали численні проєкти, у тому числі кліп Монатіка та Наді Дорофєєвої "Глубоко".

Більшість знає культову пісню Монатіка та Дорофєєвої "Глубоко", яка вийшла у 2019 році. Нещодавно користувач valeriishcherbak на платформі тредс поділився цікавим фактом: кліп до цього хіта знімали у незвичайному будинку у Франції. 

Йдеться про унікальну архітектурну споруду, історія створення якої не менш вражаюча, ніж сам кліп. Саме цей будинок став однією з ключових локацій, що підкреслили атмосферу відео та зробили його візуально особливим.

Чим унікальна будівля Palais Bulles?

У місті Канни, на скелястому узбережжі Середземного моря, розташований один із найвідоміших і найбільш незвичайних будинків світу Palais Bulles (Палац бульбашок). Збудований у 1989 році архітектором Антті Ловаг, цей комплекс став втіленням його бачення архітектури як гри: спонтанної, живої та сповненої несподіванок. 

Як виглядає будівля: дивитись відео

Будівля, також відома як будинок П'єра Кардена, отримала свою назву завдяки характерним округлим формам, розповідає Arch Daily. Саме ці "бульбашки" зробили проєкт одним із найвпізнаваніших у творчості Ловага. Для архітектора ключовим було не лише зовнішнє вигляд, а й те, як простір "відчувається" всередині. 


П'єр Бернар та Антті Ловаг / фото Genius Loci

Він розвинув концепцію "habitology" – науки про комфортне проживання людини у просторі. Ловаг вважав, що традиційні кубічні форми обмежують рух і гармонію людини, тоді як округлі простори відповідають природним рухам тіла. За його словами, прямі лінії – це майже "протидія природі". Натомість коло і сфера відображають природний спосіб руху людини, її поле зору та спосіб взаємодії зі світом. 

Округлі форми також мають практичне значення: сфера є однією з найміцніших і найефективніших геометричних форм, що дозволяє створювати легкі, але водночас стійкі конструкції. Будівництво таких об'єктів відбувалося нетипово: каркаси формувалися з металевої сітки, які буквально "викручували" разом із замовниками, визначаючи розташування простору на місці. 


Процес будування / фото Genius Loci

Після цього конструкції заливали бетоном, створюючи унікальні округлі кімнати та коридори. Будівля часто використовується для масштабних заходів, зйомок та модних фотосесій, а її інтер'єри стали популярним фоном для подій Каннського кінофестивалю. 

Часті питання

Яка пісня Монатіка та Дорофєєвої стала культовою і де знімали кліп до неї?

Культовою стала пісня "Глубоко", випущена у 2019 році. Кліп до неї знімали в унікальному будинку у Франції.

Що таке Palais Bulles і чому він унікальний?

Palais Bulles – це відомий будинок у Каннах, збудований архітектором Антті Ловагом. Він відзначається своїми округлими формами, які відображають природний рух людини і є однією з найміцніших геометричних форм.

Як Антті Ловаг підходив до архітектури і що він вважав важливим у своїх проєктах?

Антті Ловаг розвинув концепцію "habitology" – науки про комфортне проживання людини у просторі. Він вважав, що округлі простори відповідають природним рухам тіла, тоді як прямі лінії обмежують рух і гармонію.